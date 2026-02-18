El PP de Avilés llevará a Pleno el "apagón democrático" del gobierno de la izquierda
Esther Llamazares presentará iniciativas para fiscalizar la gestión económica y reactivar los órganos de control municipales
S. F.
El grupo municipal del Partido Popular en Avilés denunciará este viernes en el Pleno lo que califica como un “apagón democrático” del gobierno local, al que acusa de gobernar “por inercia administrativa” y sin dirección política. La portavoz popular, Esther Llamazares, defenderá una batería de iniciativas para fiscalizar la gestión económica y reactivar los órganos de control y transparencia.
El PP sostiene que la ausencia de presupuestos y la escasa actividad plenaria evidencian una parálisis institucional. “Una institución que se limita a tramitar expedientes no está gobernando; está sobreviviendo”, advierte Llamazares, quien alerta de un progresivo deterioro de las estructuras municipales.
Uno de los focos principales será la situación de la Mancomunidad Comarca Avilés, cuyo órgano de gobierno no se convoca desde enero de 2025. Según los populares, esto implica que se están gestionando más de dos millones de euros sin la aprobación de la Cuenta General de 2024 ni del presupuesto de 2026, y sin el control del órgano colegiado competente.
Además, el grupo exigirá explicaciones sobre la actividad de la Comisión Antifraude vinculada a fondos europeos, la falta de convocatoria de las comisiones de Transparencia y Contratación, el silencio administrativo ante recursos sobre ordenanzas fiscales y el incumplimiento del Debate sobre el Estado del Municipio. Para el PP, la situación responde a una “falta de voluntad política” que debilita la credibilidad institucional.
