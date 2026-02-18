Salinas se tiñe de naranja: los usuarios de la residencia Virgen del Coral celebran su propia Marcha Galbán
Este viernes se realizará la misma actividad en la residencia Palacio del Villar
N. M.
La solidaridad no entiende de edades en Castrillón. Los usuarios de la residencia Virgen del Coral, en Salinas, ha celebrado su propia marcha solidaria en favor de la asociación Galbán. En la iniciativa también han participado tanto el personal como los encargados de la dirección del centro.
A la residencia castrillonense se han acercando varios voluntarios de Galbán, para ayudar a empujar las sillas de las personas con poca movilidad y echar un cable con todos aquellos que quisieron participar en la iniciativa. Este viernes, además, se celebrará esta misma marcha a escasos kilómetros, en concreto en la residencia Palacio del Villa de Piedras Blancas.
Cabe recordar que la octava Marcha Solidaria "Corre con Galbán" se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 en decenas de concejos asturianos, con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar lo recaudado a proyectos de investigación. La inscripción cuesta 6 euros, incluye camiseta conmemorativa y existe también la opción “Dorsal 0” para quienes deseen colaborar sin participar.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma