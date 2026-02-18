Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salinas se tiñe de naranja: los usuarios de la residencia Virgen del Coral celebran su propia Marcha Galbán

Este viernes se realizará la misma actividad en la residencia Palacio del Villar

N. M.

La solidaridad no entiende de edades en Castrillón. Los usuarios de la residencia Virgen del Coral, en Salinas, ha celebrado su propia marcha solidaria en favor de la asociación Galbán. En la iniciativa también han participado tanto el personal como los encargados de la dirección del centro.

A la residencia castrillonense se han acercando varios voluntarios de Galbán, para ayudar a empujar las sillas de las personas con poca movilidad y echar un cable con todos aquellos que quisieron participar en la iniciativa. Este viernes, además, se celebrará esta misma marcha a escasos kilómetros, en concreto en la residencia Palacio del Villa de Piedras Blancas.

Cabe recordar que la octava Marcha Solidaria "Corre con Galbán" se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 en decenas de concejos asturianos, con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar lo recaudado a proyectos de investigación. La inscripción cuesta 6 euros, incluye camiseta conmemorativa y existe también la opción “Dorsal 0” para quienes deseen colaborar sin participar.

TEMAS

