Tercer día de huelga: los estibadores reclaman la incorporación de los eventuales

La de este miércoles fue la tercera jornada de huelga de los estibadores avilesinos. Su paro intermitente afectó a cinco buques. “Los operaron las mismas consignatarias”, se lamentaron los del Sindicato de Estibadores.

Para este jueves está prevista una reunión del Centro Portuario de Empleo (CPE). “Se supone que es la reunión de la liquidación del centro, pero no estamos seguros”, señalaron los estibadores. “Lo que reclamamos es que no se disuelva el Centro Portuario y que se incluyan en la lista los eventuales: es el mejor modo de acabar con las eventualidades”, añadieron.

El conflicto abierto en los muelles avilesinos tiene su eco a nivel internacional. “Si la disolución del CPE es el único modelo viable, ¿por qué no se aplica la misma medida en otros puertos del entorno como Gijón, Pasajes o Santurce? En dichos puertos el modelo de CPE continúa vigente y operativo. Si el modelo funciona en esos enclaves, no puede sostenerse que su existencia sea incompatible con la competitividad”, se pregunta el International Dockworkers Council (IDC), organización a la que se ha sumado recientemente el Sindicato de Estibadores.

Los estibadores consideran que “la privatización” del CPE “ha sido un error”. Consideran los trabajadores que el CPE debería haber contado con la Autoridad Portuaria como mediador. Los CPE tienen por objeto facilitar la cesión temporal de trabajadores a empresas estibadoras. El de Avilés es propiedad de cinco compañías consignatarias. La patronal insiste en que la oferta de subrogación formulada por las empresas estibadoras alcanza al 100% de la plantilla actual del CPE, sin pérdida de puestos de trabajo ni merma de condiciones laborales.