UGT asegura que "los datos avalan la necesidad real" de un ambulancia en el Aeropuerto de Asturias

"Los datos avalan nuestra petición, hay una necesidad real". UGT vuelve a la carga al respecto de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias. El Juzgado de lo Social nº 1 de Avilés dio la razón al sindicato a finales de enero, ordenando a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico que estuvo operativa hasta el 1 de mayo de 2025, pero por el momento el servicio no ha vuelto al aeródromo. La situación es más alarmante si se tiene en cuenta que, en este tiempo, se ha realizado seis actuaciones de emergencia en la zona. Por ello, UGT quiere incidir en el tema y, si Aena recurre la sentencia, no descartan movilizaciones.

"A finales de enero salió la sentencia que decía que la ambulancia debe volver al Aeropuerto. Aena pidió una aclaración de la sentencia y anunciaron que iban a recurrir. Pedimos un ejercicio de responsabilidad", señalan desde el sindicato, que subrayan que "la ambulancia ejerce su función, lo dicen desde la jueza hasta el Principado".

Y es que, según alertan, en las últimas tres semanas se han realizado un total de 6 intervenciones en la zona, cinco de soporte vital básico y una de UVI móvil.

"Creemos que es un tema en el que incidir", sostienen en UGT, donde no descartan movilizaciones si finalmente Aena presenta un recurso a la decisión del juez. A todo se suma, además, los diez puestos de trabajo que conlleva la presencia de la ambulancia en el aeropuerto asturiano.

Desde el sindicato recuerdan que se está incumplimiento del convenio colectivo del personal de Aena, según el cual deben tener ambulancias en las instalaciones del aeródromo para atender a los trabajadores.

El pronunciamiento judicial del pasado enero llegaba después de semanas de tensión laboral y avisos públicos sobre la retirada del servicio. Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, la plantilla vinculada a la ambulancia del aeropuerto denunció que el contrato vigente expiraba el 30 de abril y alertó de que la licitación impulsada por Aena, con un importe inferior, haría inviable mantener una ambulancia fija en Asturias, además de poner en riesgo diez puestos de trabajo.

Los representantes sindicales recordaban, además, que Aena ya intentó retirar el servicio en el pasado y que entonces los tribunales obligaron a mantenerlo, antecedente que la sentencia de Avilés también cita al mencionar una resolución del TSJ de Asturias de 2007 sobre una controversia “equivalente”.

El juzgado también dejó constancia de un dato relevante para entender el alcance práctico del servicio que se retiró: antes del 1 de mayo de 2025 el aeropuerto contaba con una ambulancia de soporte vital básico que realizaba traslados de trabajadores accidentados o lesionados a centros sanitarios próximos y que “había intervenido en numerosas ocasiones”, según la prueba testifical practicada en la vista.