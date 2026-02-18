La Universidad Nebrija "lanza" su desembarco en Avilés con la apertura de preinscripciones para el grado de Enfermería

Avilés está un paso más cerca de estrenarse como ciudad universitaria. La Nebrija ha lanzado su desembarco en Avilés con la apertura del plazo de preinscripciones para cursar el grado de Enfermería en su centro avilesino. Además, la institución académica ha anunciado que la experiencia formativa de sus estudiantes se cursará en la Fundación Hospital de Avilés, en la clínica Por tu salud y en el Hera Medical Institute, entre otros centros.

La información sobre el proceso de admisión en la Universidad Nebrija está publicada en su página web. Actualmente está abierto el plazo de preinscripción, para el que solo es necesario enviar documentación personal. Es el primer paso de un exigente proceso que incluirá, posteriormente, unas pruebas de admisión, en las que se valorará el expediente académico del alumno (60%), una entrevista (20%) y una prueba específica (20%); todo ello será necesario como paso previo a la formalización de la matrícula, que podrá efectuarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

La previsión de la Nebrija es comenzar su actividad en el curso académico 2026-2027. Eso sí, tal y como especifican en la web, su implantación está pendiente de la autorización de inicio de actividad del centro por parte de la Fundación para el Conocimiento madri+d. Posteriormente la oferta educativa de la institución deberá ser verificada por el Consejo de Universidades. Se espera que esta tramitación pueda completarse en los próximos meses.

Tal y como estaba previsto, el itinerario académico que la Nebrija ofertará en Avilés incluye la formación teórica y las prácticas. Entre los centros colaboradores, reseñan la Fundación Hospital de Avilés -popularmente conocido como Hospital de Caridad-; el centro médico Por tu salud, con centros en el barrio de El Quirinal; y el Hera Medical Institute, con sede social en Gijón; "entre otros centros". Todo apunta a que, además, los estudiantes podrán efectuar prácticas en centros públicos, toda vez que el Principado y la universidad ya han firmado un convenio de colaboración para este fin. Además, desde que se conociese la intención de la institución académica por desembarcar en la ciudad, desde la gerencia del área sanitaria III, con el Hospital Universitario San Agustín como cabecera, se ha manifestado públicamente la intención de colaborar con la Nebrija en la formación de sus enfermeros.

Sede en Avilés

La intención de la Nebrija es comenzar las clases en uno de los edificios de Álvarez Acebal, el número 5, el que venía utilizando el Conservatorio como sede satélite. Si bien, también contará con espacios en la segunda planta del palacio de Maqua, en la calle La Cámara; y en el palacio de Camposagrado, donde está previsto que se instalen definitivamente una vez la Escuela Superior de Arte del Principado pueda trasladar todos sus departamentos a su sede del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Esta mudanza está supeditada al fin de las obras de ampliación del edificio, lo que está previsto para el año que viene.

Por otro lado, el grado de Enfermería puede ser solo el primer paso de la aventura académica de la Nebrija en Avilés. Tal y como ya había publicado este periódico, la universidad está estudiando ampliar su oferta educativa en Avilés con un segundo grado, el de Psicología.

Asimismo, la universidad también trabaja en facilitar el alojamiento de sus alumnos. Para ello han puesto sus ojos en la casona de los Alas, en la plaza de Carlos Lobo, que será convertida en una residencia de estudiantes. El inmueble fue levantado en diferentes fases entre los siglos XVIII y XIX, forma parte del Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural, incluido en el Catálogo urbanístico vigente como Edificación Monumental con Protección Parcial, dentro del ámbito de la antigua muralla de Avilés, con nivel de interés "muy alto"

Cursos de idiomas

Lo que ya lleva meses en marcha es el Instituto Nebrija Avilés, con una amplia oferta de actividades para la enseñanza de español. La institución tiene su sede en el palacio de Maqua y para el próximo año ya cuenta con un centenar de alumnos inscritos. Además de las propias acciones formativas, también ofertan cursos que compaginan actividades como el surf