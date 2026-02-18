Vox Avilés estudia judicializar la Zona de Bajas Emisiones
La concejala Arancha Martínez Riola tacha la ZBE en Avilés de "clasista y discriminatoria"
S. F.
La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola, ha anunciado que su formación analiza la adopción de medidas legales contra la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que preparan PSOE e Izquierda Unida.
Según ha explicado la concejala, Vox estudia recurrir la norma si finalmente sale adelante al considerar que limita la libertad de movimiento de los vecinos. A su juicio, la ZBE no responde a criterios estrictamente ambientales, sino que tendrá un carácter recaudatorio basado en sanciones, afectando especialmente a quienes necesitan el vehículo privado para trabajar o conciliar.
Martínez Riola sostiene que la ordenanza es “clasista y discriminatoria”, ya que permitirá circular con normalidad a quienes dispongan de vehículos nuevos o eléctricos, mientras que propietarios de coches antiguos, aunque estén en perfecto estado y con la ITV en regla, verán restringida su movilidad.
Asimismo, ha cuestionado la coherencia ambiental del gobierno local, señalando que existen zonas con niveles elevados de partículas PM10 donde no se plantean medidas similares. También critica que el proceso de consulta pública no haya evidenciado un respaldo claro. VOX confirma que valorará todas las vías jurídicas disponibles.
