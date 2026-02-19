Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Avilés impulsa el compostaje comunitario con una charla para los usuarios de los huertos urbanos de Valgranda

Se tratarán los beneficios de esta técnica sobre el aprovechamiento de recursos y el compromiso con la sostenibilidad ambiental

Contenedor de compostaje de Cogersa

Contenedor de compostaje de Cogersa / Pablo Lorenzana

M. O.

El Edificio Fuero de Avilés acogerá una charla sobre compostaje comunitario para todos los usuarios de huertos urbanos de Valgranda. Será el martes 24 de febrero a las 18.15 horas y se tratarán los beneficios de esta técnica en cuanto a aprovechamiento de los recursos y compromiso con la sostenibilidad ambiental. Además, se explicará el funcionamiento del área de compostaje que Cogersa ha incorporado recientemente en el recinto.

Estos espacios de compostaje comunitario permiten reciclar en el mismo lugar todos los biorresiduos, como restos de alimentos o pequeñas cantidades de podas y siegas, generados por las personas que cuentan con su huerto urbano en Valgranda. De esta forma, se acaba con la necesidad de recoger los residuos para trasladarlos a las plantas de biometanización o compostaje industrial de Cogersa.

Cogersa está trabajando para promover el desarrollo de estas áreas de compostaje por todo Asturias, con el objetivo de tenerlas desarrolladas en este 2026. Avilés se ha unido a esta iniciativa, la cual está financiada por el consorcio y cuenta con fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, se les proporcionará a todos los ayuntamientos los recursos materiales y humanos necesarios para el compostaje humanitarios, incluyendo el seguimiento y coordinación de los trámites, el correcto proceso del compostaje, la vigilancia de la buena conservación y el buen uso de la instalación.

Noticias relacionadas

Dentro de este plan, en Avilés se ha construido también un área de compostaje en el huerto urbano de Tabiella, donde está pendiente de cerrar fecha para una charla sobre esta iniciativa para dichos usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  6. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  7. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  8. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"

FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"

La Curtidora, en pie de guerra contra la Federación de Voleibol: "Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos"

La Curtidora, en pie de guerra contra la Federación de Voleibol: "Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos"

El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a proyectos educativos y mantenimiento en centros públicos para 2026

El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a proyectos educativos y mantenimiento en centros públicos para 2026

Los trabajadores de Saint-Gobain reclaman a la empresa que aclare su futuro a la plantilla

Los trabajadores de Saint-Gobain reclaman a la empresa que aclare su futuro a la plantilla

Indulto de carrozas antroxeras: Festejos avanza que los tres primeros artilugios que resultaron ganadores en Galiana podrán verse en el desfile de Pascua

Indulto de carrozas antroxeras: Festejos avanza que los tres primeros artilugios que resultaron ganadores en Galiana podrán verse en el desfile de Pascua

Avilés impulsa el compostaje comunitario con una charla para los usuarios de los huertos urbanos de Valgranda

Avilés impulsa el compostaje comunitario con una charla para los usuarios de los huertos urbanos de Valgranda

Abierto el plazo para optar a los ayudas "tique rural" del programa "Leader" en Corvera

Abierto el plazo para optar a los ayudas "tique rural" del programa "Leader" en Corvera
Tracking Pixel Contents