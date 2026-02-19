Avilés impulsa el compostaje comunitario con una charla para los usuarios de los huertos urbanos de Valgranda

El Edificio Fuero de Avilés acogerá una charla sobre compostaje comunitario para todos los usuarios de huertos urbanos de Valgranda. Será el martes 24 de febrero a las 18.15 horas y se tratarán los beneficios de esta técnica en cuanto a aprovechamiento de los recursos y compromiso con la sostenibilidad ambiental. Además, se explicará el funcionamiento del área de compostaje que Cogersa ha incorporado recientemente en el recinto.

Estos espacios de compostaje comunitario permiten reciclar en el mismo lugar todos los biorresiduos, como restos de alimentos o pequeñas cantidades de podas y siegas, generados por las personas que cuentan con su huerto urbano en Valgranda. De esta forma, se acaba con la necesidad de recoger los residuos para trasladarlos a las plantas de biometanización o compostaje industrial de Cogersa.

Cogersa está trabajando para promover el desarrollo de estas áreas de compostaje por todo Asturias, con el objetivo de tenerlas desarrolladas en este 2026. Avilés se ha unido a esta iniciativa, la cual está financiada por el consorcio y cuenta con fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, se les proporcionará a todos los ayuntamientos los recursos materiales y humanos necesarios para el compostaje humanitarios, incluyendo el seguimiento y coordinación de los trámites, el correcto proceso del compostaje, la vigilancia de la buena conservación y el buen uso de la instalación.

Dentro de este plan, en Avilés se ha construido también un área de compostaje en el huerto urbano de Tabiella, donde está pendiente de cerrar fecha para una charla sobre esta iniciativa para dichos usuarios.