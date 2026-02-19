El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a proyectos educativos y mantenimiento en centros públicos para 2026
Podrán solicitar ayudas para iniciativas de "Ciudad Educadora" y adquisición de material hasta el 12 de marzo y para pequeñas reparaciones hasta el 5 de marzo
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés destinará 91.000 euros a las dos convocatorias de subvenciones para 2026 dirigidas a los centros educativos del municipio. Ambas se han publicado este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y el plazo de solicitudes será a partir del viernes 20, siendo el plazo de finalización distinto para cada una.
Las solicitudes se deberán presentar obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica municipal. Las entidades interesadas deberán seleccionar la convocatoria correspondiente y completar la tramitación con la documentación requerida. Además, las actividades subvencionables deben desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, siendo los centros los responsables de su ejecución.
La primera convocatoria, dotada con 79.000 euros, está dirigida a centros educativos públicos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de Avilés y plazo para su solicitud finaliza el 12 de marzo.
Está dividida en dos líneas. La primera, dotada con 29.900 euros, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos que promuevan la construcción de una "Ciudad Educadora". La segunda, dotada con 49.100 euros y para la cual también pueden concurrir el CIFP de Avilés y el CIFP del Deporte, busca apoyar la adquisición de libros de texto, material escolar y equipamiento para la práctica deportiva, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre el alumnado.
La segunda convocatoria, dotada con 12.000 euros y cuyo plazo de solicitud finaliza el 5 de marzo, está destinada a centros públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Tiene como finalidad sufragar pequeñas reparaciones y actuaciones ordinarias de mantenimiento, como sustituciones de bombillas y fluorescentes, reparación de manillas, cerraduras o cristales y arreglos de carpintería, entre otros.
