Baterías, a por el empujón definitivo

Era viernes, y aunque el cielo estaba gris, no hacía frío para ser 31 de enero. Por la alfombra roja de la escalinata central del Ayuntamiento de Avilés pasaron buena parte de los concejales de la corporación, con la alcaldesa, Mariví Monteserín, a la cabeza; los presidentes de las autoridades portuarias de Avilés y Gijón, Santiago Rodríguez Vega y Nieves Roqueñí, que se estrenaba en el cargo; el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González; o el viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola, además de numerosos empresarios de la comarca. Todos ocuparon asiento en el salón de recepciones municipal, y desde allí siguieron con atención la explicación del por entonces presidente del Sepides, Francisco Blanco -sería relevado oficialmente en el cargo en septiembre-, sobre el futuro de los antiguos terrenos de Baterías.

El gijonés dejó varias claves en su presentación de los planes para el denominado "Ecoparque de Baterías": que Sepides ya había mantenido "varias reuniones con empresas interesadas" por asentarse en los terrenos de la antigua coquería, que el precio de venta del metro cuadrado oscilaría entre los 105 y los 140 euros -"un precio no basado en costes, sino en el que sea necesario para que el proyecto sea un éxito y podamos atraer el tipo de industria tractora, con entidad y que aporte a la ciudad y a la región"- y que las parcelas estarían listas para entregar a finales de 2026.

Un año después de aquella puesta en escena, es difícil decir si la situación del suelo industrial más codiciado de la comarca sigue igual o ha cambiado. Por el momento ha trascendido el interés de dos entidades por adquirir la totalidad del suelo, que estaba previsto comercializar en parcelas. Se trata de la Autoridad Portuaria de Avilés e Indra, ambos intereses adelantados en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. También este periódico reveló la semana pasada que la Cámara de Comercio de Avilés había transmitido a Sepides el interés de dos empresas por desembarcar aquí. Entre las dos ocuparían una superficie de 35.000 metros cuadrados. Si bien, es Sepides quien tiene que lanzar la comercialización y los criterios de valoración de ofertas para el suelo. Por el momento no hay fechas para ello.

Lo que sí está en camino es el proyecto de urbanización y descontaminación de los terrenos. Está previsto que el estudio, adjudicado a las empresas Applus Norcontrol-Antea Iberolatam, sea entregado el mes que viene. Sepides sería, a priori, la encargada de asumir la adecuación del suelo; si bien, no se descarta que sea su futuro propietario quien se encargue de esta tarea, acomodándola a sus necesidades. De momento, son todo conjeturas un año después de que Sepides lanzase el proyecto de Baterías, que aún no ha logrado despegar.