El césped de Ferrota cambia de manos: nuevas condiciones para su mantenimiento

El nuevo contrato para el cuidado del campo de fútbol durará tres años

Campo de Ferrota. / MARA VILLAMUZA

N. M.

El mantenimiento del césped del Ferrota, el principal campo de fútbol de Castrillón, cambia de manos. La empresa Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios del concejo de Gijón se hará cargo del espacio castrillonense durante los próximos tres años a cambio de 22.866,52 euros. En el contrato, además de estar obligados al cuidado del terreno de juego, también se tiene en cuenta la zona no deportiva, tanto el perímetro exterior como el cierre de la instalación.

La nueva empresa encargada del mantenimiento de Ferrota tendrá que cuidar la zona verde deportiva, que es el campo de fútbol de hierba sintética donde el Hispano juega sus partidos como local. Además, ese mismo césped también se utiliza para jugar a fútbol 7. El contrato recoge también la obligatoriedad de atender perímetro exterior al terreno de juego de hierba natural, tanto en los dos fondos como en uno de los laterales, como el cierre vegetal arbolado que ocupa un fundo y un lateral de la instalación

La ejecución regular de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo garantizará, según palabras del Ayuntamiento, "no solo la estética de la instalación, sino también la seguridad para los usuarios, la calidad de juego y su durabilidad". Para ello se realizarán labores de cepillado, descompactación, aporte y redistribución de relleno, reparación de líneas de juego, retirada de malas hierbas, limpieza del terreno y de las canaletas. Con respecto a las zonas verdes naturales, para mantenerse en perfecto estado necesitan un mantenimiento periódico, por lo que se segarán dichas zonas y se podará y abonará el cierre vegetal.

