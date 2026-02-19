Científicos del IEO analizan cómo las artes de pesca de pequeñas embarcaciones afectan a los fondos marinos del Cantábrico

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha avanzado en la evaluación del impacto que las artes de pesca pasivas como el palangre, las nasas o las redes de enmalle ejercen sobre los hábitats bentónicos del mar Cantábrico, que se corresponde con la zona más profunda del ecosistema marino. Estos trabajos se han desarrollado en el marco de la segunda fase del proyecto "Impalha".

El IEO-CSIC sostiene que la mayoría de los estudios científicos se centran en el impacto del arrastre de fondo en los ecosistemas marinos y que aún son escasos los trabajos que evalúan los efectos de los artes de pesca pasivos, como el palangre, las nasas o los enmalles. Con el objetivo de cubrir este vacío de conocimiento nace el proyecto "Impalha", que busca mejorar la comprensión de las interacciones entre estos artes de pesca y los hábitats bentónicos. En palabras de Antonio Punzón, investigador del Centro Oceanográfico de Santander del IEO-CSIC y responsable del proyecto "Impalha II", “los resultados de este proyecto son de gran utilidad para la elaboración de los planes de gestión de las áreas marinas españolas en las que coexisten hábitats bentónicos vulnerables y actividad pesquera”.

Durante esta segunda fase, la iniciativa ha avanzado en la caracterización y distribución espacial de las pesquerías artesanales, un trabajo desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas de Cantabria y el Principado de Asturias. Esta labor ha permitido, según el IEO-CSIC, sentar las bases de una herramienta de alto valor tanto para la investigación científica como para la gestión pesquera, al mejorar el conocimiento sobre la localización y el alcance de estas actividades.

Evaluación más precisa

Asimismo, se han presentado los resultados de varios experimentos diseñados para evaluar el impacto de los artes de pesca estáticos —palangres, nasas y redes de enmalle— sobre distintos tipos de hábitats bentónicos. Estos ensayos aportan nueva evidencia científica sobre los efectos de estas artes, contribuyendo a una evaluación más precisa de su compatibilidad con la conservación de los fondos marinos.

La transferencia de conocimiento a los gestores y al propio sector pesquero ha sido otro de los ejes de "Impalha II". En este contexto, la jornada expuso las conclusiones de dos talleres participativos en los que científicos, gestores, representantes del sector pesquero y organizaciones no gubernamentales identificaron los principales retos de la pesca artesanal, desde perspectivas ecológicas, socioeconómicas y de gobernanza.

El proyecto 'Impacto del Palangre de Fondo en los Hábitats Bentónicos en los LICs de la Red Natura 2000' (IMPALHA II) está liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura). Tras la finalización de esta segunda fase, los trabajos tendrán continuidad con el inicio de "Impalha III", que mantendrá el mismo marco de colaboración institucional y financiación, con el fin de seguir profundizando en el estudio del impacto de los distintos artes de pesca, mejorar la precisión espacial de las pesquerías artesanales y avanzar en propuestas de gestión basadas en evidencia científica.