Cuarta jornada de huelga en la estiba sin acercamientos
La próxima semana continúan las movilizaciones
S. F.
Los estibadores de Avilés mantuvieron ayer su cuarta jornada de protesta. Se celebró una reunión enfocada a la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE), principal escollo del conflicto. Las empresas que participan en él hablaron de cuánto personal quiere subrogar mientras que los representantes de los estibadores, aseguraron, procuraron el acercamiento con la patronal.
La tarea de la jornada de ayer se la llevaron cuatro buques. “Las consignatarias son las mismas de siempre”, señalaron los estibadores. Lo que está previsto es que este viernes -el final de la primera semana de movilizaciones- lleguen barcos de blenda (para Asturiana de Zinc), de bobinas y de abono.
El calendario de movilizaciones se mantendrá la próxima semana. Hasta la fecha se han concentrado en las puertas de la Autoridad Portuaria, administración ajena al conflicto entre los trabajadores y sus empresas empleadoras que dicen que garantizan la recolocación de los estibadores. “Hay empresas que llevan meses sin tarea: ¿También nos van a recolocar?”
