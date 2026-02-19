Las entidades colaboradoras de la Nebrija para su desembarco en Avilés aplauden los lazos creados: "Es positivo para toda la región; hacen falta enfermeros"

"La llegada de la Nebrija es muy positiva y muy necesaria: hacen falta enfermeras". En la Fundación Hospital de Avilés, la clínica Por tu salud y el centro de reproducción asistida Emby, los tres centros médicos que colaborarán con el centro avilesino de la universidad madrileña, que tiene previsto desembarcar en la ciudad el próximo curso académico, para el que ya ha abierto el plazo de preinscripciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, lo tienen claro: se trata de una colaboración que será "beneficiosa para ambas partes" y que viene a cubrir un vacío, tanto en el plano académico como en el de recursos humanos, porque "hay una falta acuciante de personal".

La Fundación Hospital de Avilés gestiona el popularmente conocido como Hospital de Caridad. Se trata de un centro privado que está asociado al Área Sanitaria III a través de conciertos con el Servicio de Salud del Principado de Asturias. "Somos un centro de hospitalización geriátrica en el que también se realizan distintas intervenciones de cirugía ambulatoria. Estamos encantados de poder colaborar en la formación de los nuevos enfermeros y que nos conozcan. Que conozcan la Fundación y que quizás en algún caso algunos de esos profesionales puedan seguir ligados a nosotros. En las circunstancias actuales es muy difícil encontrar personal", explica el director gerente de la Fundación, Antonio Molejón Iglesias.

El doctor Molejón asegura también que cerrar la colaboración con la institución académica fue muy sencillo. "Desde un principio se pusieron en contacto con nosotros para informar de que tenían la intención de instalarse en Avilés con la intención de poner en marcha estudios de Enfermería. Fue ahí donde nos preguntaron por la posibilidad de establecer un convenio de colaboración para formar al alumnado, y nosotros tuvimos claro desde un principio que, dentro de nuestras posibilidades, estábamos encantados de colaborar", señala el director gerente, quien revela también que aún no han concretado con la Nebrija qué prácticas cursarán los estudiantes en el centro de la calle Cabruñana.

Una visión muy similar tienen en la clínica avilesina Por tu salud, con centros en el barrio de El Quirinal. “La llegada de la Nebrija es una noticia muy positiva para la ciudad que, además, responde a una necesidad real de formar más profesionales sanitarios en la región", asegura Vanessa Rodríguez, gerente de la clínica, desde la que reconocen estar "agradecidos porque hayan seleccionado nuestro centro con una dilatada experiencia profesional y trayectoria formativa en el sector socio-sanitario y también encantados de poder contribuir a acoger y formar a estudiantes en prácticas en nuestro centro". "Retener y atraer talento es fundamental. Todo lo que sea positivo para Avilés, lo es para nosotros y simplemente queremos contribuir humildemente y en la medida que nos resulte posible a ello”, ahonda.

"Además de colaborar en la formación de nuevos enfermeros, considero que colaborar con la Nebrija nos da también prestigio a nosotros como clínica", asegura Miguel García, enfermero, embriólogo y gerente de Emby, clínica de reproducción ovetense que opera con el nombre social Hera Medical Institute. García ofreció la colaboración del centro tras haber tenido años atrás una experiencia con la institución académica como colaborador en diversas actividades formativas. "Me gustó la forma que tenían de trabajar y los valores que transmiten a sus alumnos, por lo que lo tuve claro desde el primer momento. Estamos muy agradecidos de que hayan sido tan accesibles con nosotros. Confiamos en que podamos enseñar a los estudiantes nuestra forma de trabajar", expresa.

Pese a que García explica que "lo natural" sería que los estudiantes que cursen sus prácticas en el centro ovetense de la calle Mieres sean los de cuarto curso, "porque es cuando se imparten las asignaturas de cuidado materno-infantil y ginecología; pero estamos seguros de que también podremos colaborar con alumnos de los primeros cursos". "Además, el convenio que hemos firmado es con la Universidad Nebrija en general, no con el centro de Avilés en particular, por lo que podría darse que viniesen estudiantes de otras sedes de la institución", agrega.

La apuesta de Avilés

José Muñiz, que era el Rector de la Universidad Nebrija cuando decidió apostar por Avilés, aseveró que antes de que el grado de Enfermería que, previsiblemente, comenzará en el próximo curso en Avilés, se realizó un intenso trabajo previo con las administraciones local y autonómica.

"Hemos interactuado intensamente con el Principado para sacar adelante este proyecto, porque el expediente era realmente complejo, pero ha salido bien y estamos todos de enhorabuena", indicó cuando en octubre se dio luz verde al decreto el decreto del Gobierno regional que abría la puerta al desembarco en el Principado de la universidad madrileña.

La Nebrija ya está con el programa de inmersión lingüística (anteriormente "Avilés Enseña"), en el que participan 22 jóvenes franceses en un curso puente antes de matricularse en el grado universitario de Enfermería.