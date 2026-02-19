La Feria Salenor prevé reunir en Avilés a 9.000 personas entre proveedores y clientes en el encuentro de referencia del sector alimentario del norte

Avilés se prepara para recibir la novena edición de Salenor, el salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España. El 23, 24 y 25 de febrero, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena espera "acoger a 9.000 proveedores y clientes de toda España, siguiendo la línea de ediciones anteriores", explicó la vocal del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Avilés, Mónica Blanco. En total, "serán 60 expositores provenientes de varias comunidades autónomas y que representarán a más de 1.000 marcas, abarcando todos los sectores de la alimentación y el equipamiento".

Como novedad, este año Salenor tendrá el primer campeonato de coctelería, que se suma a las citas "ya habituales como el XIII Concurso nacional de cortadores de Jamón, Corjamón, y el IV Concurso al Mejor Bombón Artesano de Asturias", comenta Blanco. Asimismo, "contaremos con la presencia del Club de Guisanderas de Asturias con Ramona Menéndez, de Casa Belarmino. Habrá chefs internacionales procedentes de Suecia y Dinamarca que trabajarán con producto asturiano", asegura.

Entre todas las propuestas destaca también la clase magistral que ofrecerá el campeón de España de Pinchos y Tapas 2026, Luis Menéndez, chef de la Alalunga Taberna Marinera, de Gijón. De la mano de la joven cocina con estrella Michelin del Kabo (Pamplona), estará en la ciudad Aaron Ortiz para hablar de su experiencia, la importancia de la mente y de la humildad, a través de tres de sus platos más emblemáticos.

Con el objetivo de "hacerle una mención especial a la merluza de nuestra Rula de Avilés y sus múltiples prioridades", el chef del restaurante Pandora de Avilés, Alejandro Villa, hará una demostración culinaria "poniendo en valor a la especie más emblemática de nuestras aguas", apuntó Mónica Blanco.

Como acto de clausura, el miércoles 25 se entregará el galardón Salenor, que este año reconoce la trayectoria del Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias por "desempeña un papel esencial en la defensa y tradiciones de la cultura sidrera, al tiempo que impulsa el sector primario, promoviendo un modelo productivo sostenible, de calidad y profundamente arraigado en la identidad asturiana".

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo del Principado de Asturias, María Begoña López, subraya que esta nueva edición de Salenor "va a ser un salto cuantitativo y cualitativo para Asturias, siendo una iniciativa que ayuda a que nuestros productores sigan creciendo". Añade que "participarán 32 empresas productoras asturianas y 12 compradores a nivel internacional, aunque falta alguna por confirmar. En el listado tenemos gran distribución a nivel nacional e internacional y se realizarán más de 175 reuniones de trabajo entre productores y compradores".

Noticias relacionadas

El director de Zonas de Caja Rural de Asturias y vicepresidente de la Cámara de Avilés, José Manuel Vega Rodríguez, señala que "Salenor es una feria que pone en valor uno de los grandes motores de nuestra economía, el sector agroalimentario, la hostelería, la restauración y todo el tejido empresarial vinculado a la calidad, la innovación y la tradición gastronómica del norte de España".