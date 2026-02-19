FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"
La formación critica también "la falta de pocas zonas de carga para vehículos eléctricos" y "su deficiente mantenimiento"
M. O.
FORO Avilés ha acusado al gobierno de ser "incoherente por defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene autobuses altamente contaminantes". El presidente de la formación, José Alfredo García, se queja de que "mientras se obliga a los avilesinos a realizar un importante esfuerzo económico para adquirir coches menos contaminantes, los buses urbanos que circulan por nuestras calles carecen de distintivo ambiental".
Además, García asegura que "la transición ecológica debe hacerse siempre con planificación, coherencia y acompañamiento a los ciudadanos", en referencia a que "la normativa europea, las ciudades de más de 50.000 habitantes, como Avilés, deben implantar estas Zonas de Bajas Emisiones". Además, hizo hincapié en que "cuando se ponen en marcha medidas tan importantes como la implantación de una Zona de Bajas Emisiones, deben ofrecerse alternativas viables y la Administración debe dar ejemplo".
Ha criticado también la falta de puntos de carga para vehículos eléctricos, añadiendo que "muchos de ellos tienen un mantenimiento muy deficiente. Los situados en la calle José Cueto o frente al polideportivo de la Magdalena no funcionan".
La formación propone "crear más bases de carga eléctrica distribuidas por distintos barrios", así como "habilitar aparcamientos disuasorios bien conectados con el centro y las zonas comerciales e implementar ayudas reales y ágiles para la adquisición de vehículos no contaminantes". El presidente de FORO Avilés también afeó "el retraso intolerable con el que el Gobierno de Adrián Barbón está abonando las ayudas del Plan MOVES".
