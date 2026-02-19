Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"

La formación critica también "la falta de pocas zonas de carga para vehículos eléctricos" y "su deficiente mantenimiento"

El bolardo de Emile Robin. | M. F.

El bolardo de Emile Robin. | M. F.

M. O.

FORO Avilés ha acusado al gobierno de ser "incoherente por defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene autobuses altamente contaminantes". El presidente de la formación, José Alfredo García, se queja de que "mientras se obliga a los avilesinos a realizar un importante esfuerzo económico para adquirir coches menos contaminantes, los buses urbanos que circulan por nuestras calles carecen de distintivo ambiental".

Además, García asegura que "la transición ecológica debe hacerse siempre con planificación, coherencia y acompañamiento a los ciudadanos", en referencia a que "la normativa europea, las ciudades de más de 50.000 habitantes, como Avilés, deben implantar estas Zonas de Bajas Emisiones". Además, hizo hincapié en que "cuando se ponen en marcha medidas tan importantes como la implantación de una Zona de Bajas Emisiones, deben ofrecerse alternativas viables y la Administración debe dar ejemplo".

Ha criticado también la falta de puntos de carga para vehículos eléctricos, añadiendo que "muchos de ellos tienen un mantenimiento muy deficiente. Los situados en la calle José Cueto o frente al polideportivo de la Magdalena no funcionan".

Noticias relacionadas

La formación propone "crear más bases de carga eléctrica distribuidas por distintos barrios", así como "habilitar aparcamientos disuasorios bien conectados con el centro y las zonas comerciales e implementar ayudas reales y ágiles para la adquisición de vehículos no contaminantes". El presidente de FORO Avilés también afeó "el retraso intolerable con el que el Gobierno de Adrián Barbón está abonando las ayudas del Plan MOVES".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  6. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  7. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  8. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Cuarta jornada de huelga en la estiba sin acercamientos

Cuarta jornada de huelga en la estiba sin acercamientos

El césped de Ferrota cambia de manos: nuevas condiciones para su mantenimiento

El césped de Ferrota cambia de manos: nuevas condiciones para su mantenimiento

Indulto de carrozas antroxeras: Festejos avanza que los tres primeros artilugios que resultaron ganadores en Galiana podrán verse en el desfile de Pascua

Indulto de carrozas antroxeras: Festejos avanza que los tres primeros artilugios que resultaron ganadores en Galiana podrán verse en el desfile de Pascua

Huelga en Asturiana de Zinc: los trabajadores reclaman el fin de la amortización de puestos productivos

FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"

FORO Avilés tacha de incoherente al gobierno municipal por "defender las Zonas de Bajas Emisiones mientras mantiene buses muy contaminantes"

La Curtidora, en pie de guerra contra la Federación de Voleibol: "Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos"

La Curtidora, en pie de guerra contra la Federación de Voleibol: "Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos"

El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a proyectos educativos y mantenimiento en centros públicos para 2026

El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a proyectos educativos y mantenimiento en centros públicos para 2026
Tracking Pixel Contents