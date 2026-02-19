Huelga en Asturiana de Zinc: los trabajadores reclaman el fin de la amortización de puestos productivos

Habrá huelga en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa): los trabajadores reclaman el final de la política de amortización de puestos productivos. Lo acordaron en sendas asambleas generales que se celebraron este miércoles en las instalaciones fabriles de San Juan de Nieva. El calendario de movilizaciones quedó por concretar.

La plantilla de Azsa considera que hay que solucionar una “grave situación de insuficiencia estructural de personal”. Entre sus reivindicaciones figuran la finalización del ERE, la cobertura de salidas mediante contrato relevo, la dotación suficiente de personal para garantizar la seguridad y el cumplimiento de derechos laborales, y el respeto efectivo a los descansos pactados.

La sección sindical de CC OO en la empresa considera que la plantilla ha llegado a tomar esta decisión como reacción a la ausencia "prolongada" de respuestas por parte de la compañía a los planteamientos de negociación. CC OO cree que esta situación “presenta riesgos para la seguridad y la salud laboral”.

Organización de turnos

La organización sindical sostiene que numerosos turnos se están cubriendo de forma habitual con menos trabajadores, una situación que califican “de estructural y no coyuntural”. Entre las causas citan altas tasas de absentismo en algunos departamentos, sobrecarga continuada de trabajo, incremento de los índices de peligrosidad y accidentalidad, así como incumplimientos reiterados del convenio colectivo.

El conflicto se enmarca, según CC OO, en la vigencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé la eliminación de hasta 95 puestos antes de 2030, 14 de ellos en 2026.

CC OO ve una contradicción en el hecho de que la empresa mantenga cursos de formación para futuras incorporaciones y haya realizado contrataciones indefinidas en el departamento de Fusión en 2025 y a la vez haya despido y amortizado plazas.

El sindicato denuncia también la denegación sistemática de los dos días de descanso compensatorio recogidos en el convenio, especialmente en verano, lo que —aseguran— ha incrementado el malestar entre la plantilla.

La versión de la empresa

Desde Asturiana de Zinc subrayaron que se están cumpliendo sus compromisos pactados tanto en el ERE aprobado, como en el convenio colectivo, y que se está en permanente diálogo con el comité de empresa como órgano de representación de todos los trabajadores