Huelga en Asturiana de Zinc: los trabajadores reclaman el fin de la amortización de puestos productivos
La plantilla de Azsa, respaldada por CC OO, exige el fin del ERE que prevé eliminar hasta 95 empleos antes de 2030, y denuncia la falta de personal para cubrir los turnos de trabajo
Habrá huelga en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa): los trabajadores reclaman el final de la política de amortización de puestos productivos. Lo acordaron en sendas asambleas generales que se celebraron este miércoles en las instalaciones fabriles de San Juan de Nieva. El calendario de movilizaciones quedó por concretar.
La plantilla de Azsa considera que hay que solucionar una “grave situación de insuficiencia estructural de personal”. Entre sus reivindicaciones figuran la finalización del ERE, la cobertura de salidas mediante contrato relevo, la dotación suficiente de personal para garantizar la seguridad y el cumplimiento de derechos laborales, y el respeto efectivo a los descansos pactados.
La sección sindical de CC OO en la empresa considera que la plantilla ha llegado a tomar esta decisión como reacción a la ausencia "prolongada" de respuestas por parte de la compañía a los planteamientos de negociación. CC OO cree que esta situación “presenta riesgos para la seguridad y la salud laboral”.
Organización de turnos
La organización sindical sostiene que numerosos turnos se están cubriendo de forma habitual con menos trabajadores, una situación que califican “de estructural y no coyuntural”. Entre las causas citan altas tasas de absentismo en algunos departamentos, sobrecarga continuada de trabajo, incremento de los índices de peligrosidad y accidentalidad, así como incumplimientos reiterados del convenio colectivo.
El conflicto se enmarca, según CC OO, en la vigencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé la eliminación de hasta 95 puestos antes de 2030, 14 de ellos en 2026.
CC OO ve una contradicción en el hecho de que la empresa mantenga cursos de formación para futuras incorporaciones y haya realizado contrataciones indefinidas en el departamento de Fusión en 2025 y a la vez haya despido y amortizado plazas.
El sindicato denuncia también la denegación sistemática de los dos días de descanso compensatorio recogidos en el convenio, especialmente en verano, lo que —aseguran— ha incrementado el malestar entre la plantilla.
La versión de la empresa
Desde Asturiana de Zinc subrayaron que se están cumpliendo sus compromisos pactados tanto en el ERE aprobado, como en el convenio colectivo, y que se está en permanente diálogo con el comité de empresa como órgano de representación de todos los trabajadores
Suscríbete para seguir leyendo
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo