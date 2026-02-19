Indulto de carrozas antroxeras: Festejos avanza que los tres primeros artilugios que resultaron ganadores en Galiana podrán verse en el desfile de Pascua

Si el Antroxu se miden en cifras, Avilés ha sumado solo el Martes de carnaval más de 16.000 personas en las calles, según datos de la Policía Local facilitados ayer por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, que hizo un balance positivo del carnaval en la ciudad. “Cerramos una edición más del Antroxu que ha estado marcada por la gran participación del público, no solo en el Descenso de Galiana donde hemos visto un derroche de imaginación, de buen hacer y de calidad con esos 35 artilugios que se lo pusieron tan difícil al jurado”, dijo Alonso, que avanzó una novedad: “Quiero destacar además la novedad de este año, con ese indulto a los tres primeros artilugios que resultaron ganadores del Concurso y que podrán verse en el desfile de carrozas de Pascua abriendo el tradicional pasacalles”.

Alonso aplaudió también el “buen ambiente”, los disfraces en la calle pese a la lluvia y la participación de distintas personas y colectivos en la celebración del carvanal. “Entre todos somos capaces de hacer del Antroxu de Avilés algo único y, desde luego, intentaremos que el año que viene sea todavía muchísimo mejor”, zanjó Alonso que ayer participó en el acto de entrega de 1.500 euros de los Reyes del Goxu a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que en Avilés preside Carmen Fernández Gómez. Este gesto solidario no se había producido nunca, hasta ahora.

Carmen Fernández, Agustín Hernández y Yolanda Alonso esta mañana con el "cheque". / Luisma Murias

Solidaridad

Los 'Peluqueros Antroxaos' fueron elegidos Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu de Avilés 2026 el pasado octubre. Como colectivo ganador de entre las distintas candidaturas presentadas, la peña recibió una ayuda de 1.500 euros. Este dinero es el que fue entregado ayer para la lucha contra el cáncer. Agustín Hernández resaltó que es la primera vez que se produce esta donación de un premio del Antroxu e hizo un llamamiento para que se vuelva a repetir en los carnavales venideros, porque considera que el dinero público debe de ir a iniciativas públicas, sobre todo si son solidarias.

“Somos los primeros en hacerlo y creo que deberíamos de ser los primeros de un inicio de que con un premio, un dinero público, se invierta en algo público”, señaló, al tiempo que mostró su comprensión con los y las afectadas por cáncer. Dijo Yolanda Alonso a este respecto: “Agustín, que es el representante de los Peluqueros Antroxaos, me dice que están muy sensibilizados con el tema del cáncer, sobre todo porque en su centro, en su peluquería, tienen muchas clientas que han padecido cáncer, que han superado cáncer y él quería sobre todo colaborar con la Asociación contra el Cáncer”.

Carmen Fernández, de la Asociación Contra el Cáncer en Aviles valoró la entrega: “Para nosotros es mucho, mucho dinero. Cuando nos veis por las calles vendiendo pulseritas de un euro, pues imaginaros para sacar 1.500 de ganancia. O sea, es un esfuerzo muy grande para nuestras voluntarias, que están muy orgullosas de su trabajo y que les gusta y lo hacen con ganas, pero que al final que te llegue así un paquete, pues es un empujón, así que lo agradecemos mucho. En AECC todo va un saco y luego lo distribuimos evidentemente como en todas las casas, pero sí que es verdad que ese dinero para nuestros acompañamientos y para nuestra investigación viene muy bien y hay que seguir y hay que avanzar porque cada vez vamos a tener más cánceres”, subrayó en alusión a que cada vez vivimos más años y se producen diagnósticos precoces.