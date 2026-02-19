“Intervención”: una experiencia de Ramón Isidoro, a partir del 20 de marzo, en Avilés

Ramón Isidora regresa a Avilés. En esta ocasión a la cúpula del Centro Niemeyer, que acogerá, a partir del próximo 20 de marzo, “Intervención”, una experiencia inmersiva del artista leonés afincado en Asturias. La exposición está comisariada por Adonay Bermúdez. Se trata de una muestra donde la pintura trasciende el lienzo y se expande hacia la arquitectura. En “Intervención”, la pintura deja de ser un objeto anclado en la pared para transformarse en una atmósfera que envuelve al visitante. El color se proyecta más allá de la superficie pictórica y recorre la estructura de la cúpula hasta convertir el propio edificio del Centro Niemeyer en una pintura habitable.

La propuesta se completa con una pieza sonora realizada en colaboración con el artista Juanjo Palacios, que activa las vibraciones del propio edificio y convierte el silencio en una experiencia perceptiva. Para ello se han empleado sensores adheridos al hormigón, el acero y el vidrio, capaces de registrar crujidos, tensiones y microimpulsos que atraviesan la estructura. El resultado permite al público escuchar al propio edificio, incorporando su latido material a la experiencia artística.

“Intervención” se podrá visitar en la cúpula del Centro Niemeyer del 20 de marzo al 17 de mayo.