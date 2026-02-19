Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU de Gozón exige al Alcalde una rehabilitación integral urgente para el polideportivo "Jenaro Fernández Diego"

La intervención es "esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios", reclaman desde la coalición

Una actividad pasada en el polideportivo de Luanco

Una actividad pasada en el polideportivo de Luanco / R.S.

N. M.

Luanco

Desde Izquierda Unida de Gozón urgen la necesidad de proceder a la rehabilitación integral del polideportivo Jenaro Fernández Diego. "Ha sido y sigue siendo una de nuestras máximas prioridades", explican desde la coalición por el "emplazamiento único" de este equipamiento, en Luanco, que funcional como centro dinamizador tanto deportivo como social para nuestra comunidad ."Su rehabilitación es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios", reclaman desde IU.

Y explican: "Durante nuestra participación en el equipo de gobierno, llevando la concejalía de Deportes, iniciamos los trámites para la redacción de un proyecto ambicioso de rehabilitación integral del polideportivo que cumpliera con las necesidades actuales y futuras de nuestro concejo. Sin embargo, nos encontramos obstáculos y trabas que retrasaron los plazos más de lo deseado". Aseguran que "el empeño por parte del grupo socialista en seguir adelante con el proyecto del mal llamado polideportivo de Balbín -pues en ningún caso era un polideportivo, sino dos pistas cubiertas- hizo que los plazos se dilataran". Además, abundan, el cambio de criterio en cuanto al destino del crédito pedido en su día para ese proyecto de Balbín" contribuyó a alargar más los trámites". A pesar de estas dificultades, defiende IU de Gozón, "conseguimos sacar a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación integral del polideportivo y actualmente se está a la espera de la entrega de la redacción para sacar a licitación la adjudicación de la obra".

Tras años de abandono por parte de los distintos equipos de gobierno, los gozoniegos no pueden permitirse más cambios de rumbo, reclaman desde el grupo de la oposición, que habían iniciado el mandato como socios del PSOE. "Hacemos un llamamiento al Alcalde para que cumpla con uno de los pilares del pacto que hizo con este grupo y que hace que hoy presida el Ayuntamiento, a pesar de que sea un proyecto en el que nunca creyó, y para que se olvide de los cantos de sirena que le lanzan desde el Partido Popular. Nuestro apoyo y voto a favor del proyecto no le van a faltar", concluyen.

