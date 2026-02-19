"Perplejidad" en Vox Castrillón ante la disposición del gobierno, del PP, a pactar los presupuestos con los socialistas

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castrillón ha manifestado su "perplejidad" ante la disposición del Partido Popular a alcanzar acuerdos con el PSOE en relación con los presupuestos municipales de 2026, a partir de propuestas previamente lanzadas por los socialistas. Desde Vox señalan que una parte importante de esas iniciativas ya habían sido planteadas y estudiadas desde el inicio del mandato por el propio PP junto a su grupo municipal, por lo que consideran "incoherente" que ahora se presenten como "grandes propuestas del PSOE y que el PP muestre predisposición a asumirlas". La formación considera que "el PSOE de Castrillón busca repercusión mediática recurriendo a anuncios en prensa, en lugar de trabajar en propuestas económicas, administrativas y de reducción del gasto superfluo que beneficien realmente a los vecinos, medidas que VOX lleva reclamando al equipo de gobierno desde el año 2023".

"Nula implicación" de la izquierda

Vox también critica la actitud del Partido Popular, al que acusa de mantener una posición "ambigua, nadando y guardando la ropa”, con una estrategia que, a su juicio, le acerca a posiciones de la "socialdemocracia" y evidencia "falta de rumbo político, escasa firmeza y una relación de distanciamiento público" con Vox mientras, al mismo tiempo, se abre a acuerdos con el PSOE. El grupo municipal recuerda que el PSOE, junto con Izquierda Unida, votó en contra del borrador de presupuestos de 2025 sin presentar alternativas ni propuestas propias, y denuncia además la "nula implicación" de la izquierda de Castrillón para lograr un mejor trato en los presupuestos del Principado para 2026, con partidas necesarias para el concejo que, según Vox, siguen siendo negadas de forma sistemática.

En este sentido, los que hasta ahora eran socios de gobierno con el PP de Castrillón consideran "contradictorio" que en los plenos municipales "tanto el PSOE como la izquierda radical ataquen reiteradamente al PP por su gestión y por su relación con Vox, mientras en paralelo se tiende públicamente la mano a posibles acuerdos presupuestarios", lo que genera, a su modo de ver, "desconfianza sobre la coherencia política del Partido Popular en el concejo".

Incertidumbre con las cuentas

Asimismo, la formación lamenta que los presupuestos municipales continúen en una situación de incertidumbre, sin avances claros y con inversiones incluidas en las cuentas de 2025 que no se han ejecutado ni licitado, pese a los compromisos adquiridos, lo que supone, a su juicio, una falta de planificación y de seriedad en la gestión municipal. Vox denuncia igualmente la paralización de la modificación de ordenanzas fiscales que permitirían mejorar las condiciones económicas de los vecinos, señalando que llevan más de cuatro meses a la espera de informes técnicos necesarios para su tramitación.

Del mismo modo, advierten del bloqueo en la revisión de otras ordenanzas relevantes, como la relativa a la ocupación de la vía pública con terrazas, cuya actualización ha sido propuesta por su grupo para su debate en pleno. Por todo ello, el Grupo Municipal Vox en Castrillón insiste en la necesidad de "abandonar el postureo político y centrarse en una gestión eficaz", con presupuestos realistas, ejecución de inversiones comprometidas y medidas económicas que respondan a las necesidades reales de los vecinos del concejo.