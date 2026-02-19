El PP de Avilés considera inadmisible el retraso en la intervención en el 'martillo' de Sabugo

El Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés elevará al Pleno ordinario de este viernes una denuncia contra la "estrategia de la improvisación" del Gobierno local. La formación popular defenderá un bloque de iniciativas que evidencian cómo "proyectos estratégicos y servicios básicos en los barrios han quedado relegados por una gestión basada en el anuncio publicitario, pero vacía de ejecución efectiva".

Urbanismo

Así, el concejal Pablo Emilio Menéndez interpelará al Gobierno sobre la parálisis del 'martillo de Sabugo (APE CH-6). Para el PP, es "inadmisible" que tras los derribos en este enclave estratégico, el resultado sea un solar vacío sin un calendario de transformación real. "Se ha culminado la fase de gestión, pero la mejora del entorno sigue siendo una promesa sin cumplir", denuncian.

En la misma línea, el PP exigirá luz sobre el paso peatonal entre la Plaza del Carbayo y el Parque de Luz Casanova, un proyecto anunciado con presupuesto para 2025 del que no hay rastro técnico. "Es el ejemplo perfecto de la 'política de titulares': se vende la inversión y luego se oculta la falta de ejecución".

Cultura y Servicios

Por su parte, Pergentino González Boo centrará su intervención en el estado de la Casa Municipal de Cultura, donde las filtraciones de agua persisten tras más de un año de reparaciones parciales. "Un equipamiento de referencia no puede funcionar entre parches. Se está poniendo en riesgo el patrimonio y el servicio a los usuarios por no acometer una solución definitiva".

El edil también reclamará información clara sobre la futura instalación de contenedores de aceite y textiles, exigiendo conocer ubicaciones y costes antes de que se proceda a una implementación sin la debida planificación.

Barrios y deporte base

El mantenimiento de los barrios llegará al Pleno a través de Juan Nicieza, quien pondrá el foco en la cancha del Parque del Pozón. El PP denuncia el deterioro de las porterías y la falta de protecciones, situaciones que generan riesgos evitables. "El mantenimiento básico no puede ser una excepción; debe ser una política de conservación estable que el Gobierno ha abandonado".

Un modelo de gestión agotado

Para el Partido Popular, estos casos no son anécdotas, sino la prueba de que Avilés funciona "por pura inercia". "La ciudad necesita liderazgo y dirección política real. No podemos resignarnos a solares vacíos e inversiones fantasma. O recuperamos el rigor en la gestión urbana ahora, o seguiremos perdiendo oportunidades de futuro", concluyen desde el Grupo Popular.