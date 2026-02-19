Silvia Pérez Cruz actúa en mayo en el teatro Palacio Valdés

La cantante y compositora catalana Sílvia Pérez Cruz ofrecerá un concierto en Avilés el próximo 24 de mayo, dentro de su "Gira 2026". La actuación tendrá lugar en el Teatro Palacio Valdés.

Nacida en Palafrugell (Girona) en 1983, Pérez Cruz se ha consolidado como una artista de referencia gracias a una trayectoria marcada por la versatilidad y la excelencia interpretativa. Cantante, compositora y actriz, creció entre canciones populares ibéricas y latinoamericanas, formándose además en música clásica y jazz. Su particular manera de abordar el flamenco, género al que se siente profundamente vinculada, le ha valido el reconocimiento unánime de la crítica y el público. El cantautor Jorge Drexler definió su talento como “una voz que marca una generación”.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones. En 2022 fue distinguida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales por la calidad creativa e interpretativa de su obra. Además, ha ganado dos premios Goya a la Mejor Canción Original por sus composiciones para" Blancanieves" (2012) y "Cerca de tu casa" (2017), filme por el que también fue nominada como Mejor Actriz Revelación.

Su discografía suma una decena de trabajos, entre ellos su más reciente álbum, "Silvia & Salvador" (2025), grabado junto al cantautor portugués Salvador Sobral.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de este viernes 20 de febrero en la web oficial del teatro.

Este concierto abre la temporada festiva avilesina y es que el próximo 20 de junio está anunciada la actuación de "El último de las fila" y unos días después, el día 26 tomará el relevo Aitana. Ambos conciertos, en esta ocasión, se celebrarán en el pabellón de La Magdalena.