Los trabajadores de Saint-Gobain reclaman a la empresa que aclare su futuro a la plantilla

La inconcreción que postula como óptima la multinacional Saint-Gobain Cristalería sobre el inicio de las obras del nuevo horno float de sus instalaciones en La Maruca empieza a sacar a sus trabajadores a la calle.

La plantilla reclama a la compañía que aclare el futuro de la compañía y que deje de jugar a los equilibrismos (actualmente, negocia con el comité de empresa un nuevo convenio colectivo),

La Unión Sindical Obrera (USO) convocó este mediodía una concentración en las puertas de la fábrica avilesina para reclamar “claridad” a la compañía. “No hay nadie de la empresa que haya comunicado oficialmente a ninguna organización sindical, ni a los trabajadores, que vayan a fabricar el horno: ni cuándo empieza la obra, ni cuánto va a durar, ni nada…”, señaló Felipe Carlón, el secretario general de USO Industria, este mediodía.

Se produce la paradoja de que el silencio que guarda la dirección de la fábrica sobre el futuro de su nuevo horno -que garantizará el futuro a sus propias instalaciones- lo suplen las intervenciones de Borja Sánchez, que es el consejero de Ciencia e Industria, y de la propia alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

Sánchez explicó a este respecto que “el horno actual está próximo a llegar al final de su vida útil” y explicó también que para salvar esta circunstancia la multinacional francesa diseñó un proyecto que presentó a la línea 1 del PERTE de descarbonización (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), “una convocatoria que está dotada con una cuantía total máxima de 330 millones y que, justamente, orienta a impulsar la transformación de los procesos productivos hacia estándares que sean más amables con el medio ambiente”. Sánchez explicó asimismo que esta convocatoria encaja “con los intereses que tiene Saint-Gobain”, y explicó también los plazos para llevar a cabo la inversión.

“Ahora mismo hay una incertidumbre tras el anuncio de las inversiones: no hay nada encima de la mesa, no hay nada claro; esto está generando un poco de inquietud en la plantilla, como puede ser normal", añadió Carlón.