Valliniello, cuna de la inclusión en Avilés: la escuela de selvicultura en donde los alumnos se forman para crear su propio negocio

"Aquí se aprende mucho. Mi hermano ya pasó por aquí y yo me animé a seguir sus pasos. Estoy encantado", dice José Jiménez. Este corverano es uno de los siete alumnos de la escuela de selvicultura Vedelar, en Valliniello. Allí, en pleno cinturón verde de Avilés, se forman en jardinería, aprovechando el área recreativa que hay en la zona. Cuentan hasta con su propio invernadero. Juan Ponte, director general de Agenda 2030, quiso conocer de primera mano el trabajo que hace Secretariado Gitano, especialmente en el programa de formación y empleo "Acceder", y así visitar las iniciativas vinculadas al empleo verde de la entidad.

José Jiménez es el más joven de los siete alumnos que hay ahora mismo en la escuela. Tiene 16 años y, al acabar en el instituto, tuvo claro que este era el mejor paso para su futuro. "Mi hermano hizo este curso y ahora está trabajando por su cuenta. Yo quiero sacarlo para, en un tiempo, montar todos una empresa", explica el joven, natural de Trasona, que asegura que en las instalaciones de Valliniello "se aprende mucho". "Veo mucho futuro a este sector, si te lo curras puedes ir para arriba", sostiene.

La única mujer en la escuela es Francisca Jiménez, de La Carriona. "Yo estoy dispuesta a aprender de todo, lo que haga falta", subraya la avilesina, quien explica que está "encantada" con el curso de jardinería. "Los compañeros que hay aquí son increíbles. Estoy aprendiendo mucho de árboles y de poda. Me va a ser muy útil para el futuro", afirma.

Noticias relacionadas

Juan Carlos Guerrero, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Avilés, también quiso poner en valor el trabajo de la Fundación Secretariado Gitano. "El programa 'Acceder' es una apuesta clara por la inclusión en todos los niveles. Llevamos colaborando desde el inicio con dicho programa y con la escuela de selvicultura", señala el edil, que quiere "poner en el centro de las políticas a las personas".