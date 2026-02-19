Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Gozón denuncian los desperfectos en una de las zonas más turísticas del concejo

"Es una pena que el dinero invertido se esfume de esta manera", critican

N. M.

Luanco

Vecinos de Gozón denuncian el mal estado de las marquesinas del proyecto artístico "Les Paredes", concretamente la que se puede ver entre las playas de Xagó y Nieva. "Es una pena que el dinero invertido en la restauración de las marquesinas se esfume de esta manera", lamentan desde la asociación Enlaze, que, según aseguran, ya avisaron de estos problemas hace tres semanas al Ayuntamiento, pero aun no han recibido respuesta.

"Hace tres semanas notificamos que había volado una chapa del tejado con riesgo de que se soltaran más. No se hizo nada", explican desde la asociación, que señalan que, el pasado domingo, también alertaron de que las partes metálitcas de las marquesinas también habían volado. Ahora, unos días más tarde, esas partes están esparcidas por la carretera "con el peligro que conlleva para vehículos o peatones, pero parece no importar a nadie". "Parece ser que la única opción posible es resignarse, aunque por desgracia no es la correcta", critican.

