Xarda en Asturias: la cuota insuficiente y los costes frenan la salida de los barcos (con autorización desde esta medianoche)

A partir de esta medianoche la flota asturiana tiene permiso oficial -publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- para salir a la xarda: la autorización llega antes que nunca, casi un mes antes de lo habitual para esta pesquería estacional que suele desarrollarse de marzo a junio. Pero la previsión es que la flota asturiana no participe por el momento, ni siquiera cuando amaine el temporal de mar. La razón: la costera nace marcada por la incertidumbre y el malestar del sector, que ya habla de un “cierre camuflado” ante la escasa cuota asignada y la inviabilidad económica de salir a faenar.

En cuanto a la cuota, unos números. De los 2.395.495 kilos asignados a la modalidad de otras artes distintas al arrastre y cerco en el Cantábrico y noroeste, a los buques con puerto base en Asturias les corresponden inicialmente 353.024 kilos, según el porcentaje del 14,737 por ciento fijado en la orden de gestión. A esa cifra se suman 58.275 kilos por flexibilidad interanual, además de las cantidades correspondientes al “banking” o “almacenamiento” de cuota no consumida y a la condición especial del otro stock. En total, la cuota adaptada final para la flota asturiana de otras artes asciende a 434.615 kilos. El año pasado, los asturianos, y en concreto, la flota artesanal, tuvo una cuota adaptada de 1.266.643 kilos (1.098 toneladas asignadas para pesca dirigida y, el resto, como reserva para evitar posibles rebasamientos de cuota). Esta cantidad ya fue menor que la de 2024 pasado en 351 toneladas, pero muy por encima que la otorgada este 2026.

700 tripulantes

Y esta es la cantidad que en Asturias se reparten 170 barcos de los 254 que componen la flota regional y donde están enrolados unos 700 tripulantes que ven cómo una de las campañas más relevantes del calendario pesquero asturiano arranca bajo mínimos. “No es rentable salir a pescar. Tal y como está planteada la campaña es inviable”, precisa el presidente de la Federación de cofradías de Asturias, Adolfo García Méndez.

Costes

No es rentable, se explica, porque preparar un barco para la costera exige una semana de trabajos previos, a lo que hay que sumar el gasto en gasoil, algunos viajes por carretera y víveres. Con una cuota tan limitada y sin garantías de que haya abundancia de xarda en el caladero, los armadores consideran que el riesgo económico es inasumible. “Si este año se coge algo de xarda será más bien de manera accidental”, advierten los pescadores, que llevan ya años en la cuerda floja con esta campaña que hasta hace no mucho tiempo era clave en Asturias.

Sensaciones

El patrón mayor de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo, asegura que las expectativas para esta campaña son “muy bajas”. “Si fuera otro año ya estaría todo el mundo cambiando de un oficio para otro (pesquería). Pero viendo lo que pasó el año pasado sobre todo y el anterior también, las expectativas son muy bajas”, asegura Riesgo, que apunta, no obstante: “En esto de la mar no se puede decir nada, pero de momento hay malas sensaciones”. Riesgo hace mención a las últimas dos costeras que los pescadores calificaron de "malas", con escasas capturas.

Así, la costera de la xarda no se cierra oficialmente, pero en los muelles asturianos el sentimiento es claro: la campaña se tambalea antes incluso de empezar.