Antroxu y El Bollo se hermanan con el aplauso de los ganadores del Descenso: "Es una buena manera de aprovechar el trabajo", celebran los peñistas

Dos días más para los artilugios ganadores en el concurso del Descenso Internacional y Fluvial de Galiana: el domingo del Bollo y, al día siguiente. Esa es la propuesta lanzada por la concejalía de Festejos y esa propuesta es la que los ganadores de este año han recogido con aplauso. “Está muy bien que no se destruya el trabajo que hicimos”, señala Juan José Fernández Busto, de la peña de Los Piniellanos, que este sábado pasado -su segundo Descenso- quedaron los terceros con “L’Horru Máxicu”: 469 puntos. 1.500 euros.

La idea que lanzó el Ayuntamiento de Avilés es hermanar las dos celebraciones más avilesinas de todas. “Me parece una idea estupenda”, aplaude Anselmo Valle, de la peña del Abuelo Anselmo, una de las más veteranas de la fiesta -tres décadas surcando la espuma-: “Es una muy buena manera de aprovechar el trabajo”, confirma el portavoz de una banda que este año se hizo con el segundo premio con su nave “Simbad Ba-llenu”: 486 puntos. 2.000 euros. (Los del Abuelo Anselmo, en sus treinta años de historia, han disfrutado en cuatro ocasiones del primer puesto en la parada festiva del día grande del Antroxu)

La responsable política de las celebraciones ciudadanas, la concejala Yolanda Alonso, llamó a todo esto “indulto” de los artilugios (es una costumbre de las fiestas de Fallas, en Valencia, pero también en las Hogueras de San Juan; entonces se limita a un "ninot"). Y es que, de normal, tras el Descenso, las naves que surcaron las espuma se devuelven al lugar en el que fueron fabricadas -las dos que alquila el Ayuntamiento- y se destruyen para hacer hueco a las próximas que llegan, a las del Bollo. Alonso dijo que estas tres primeras naves del Descenso saldrán las primeras en estos próximos 40 días.

“Tenemos que hacer algún pequeño arreglo, pero nada importante”, confirmó Juan José Fernández Busto que explicó que los artesanos del Descenso suelen aprovechar las bases metálicas de año en año. “Ahora lo que vamos a hacer es disfrutar un poco más del trabajo llevado a cabo durante las cuatro o cinco semanas en que nos encerramos”, apostilló Anselmo Valle.

Noticias relacionadas

El anuncio

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, hizo un balance positivo este jueves del carnaval en la ciudad. “Cerramos una edición más del Antroxu que ha estado marcada por la gran participación del público, no solo en el Descenso de Galiana donde hemos visto un derroche de imaginación, de buen hacer y de calidad con esos 35 artilugios que se lo pusieron tan difícil al jurado”, dijo Alonso, que avanzó una novedad: “Quiero destacar además la novedad de este año, con ese indulto a los tres primeros artilugios que resultaron ganadores del Concurso y que podrán verse en el desfile de carrozas de Pascua abriendo el tradicional pasacalles”.