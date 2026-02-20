Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid

La ejecución de los trabajos es compatible con el tráfico ferroviario y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación, en la que tienen paradas trenes de Cercanías y de Larga Distancia

La inversión, de 640.000 euros, incluye la adecuación del aparcamiento de la estación de autobuses, el cambio de iluminación y el cambio de paso entre andenes

El Alvia a Madrid, con el Centro Niemeyer a la izquierda, desde la pasarela de la Grapa. | MIKI LÓPEZ

El Alvia a Madrid, con el Centro Niemeyer a la izquierda, desde la pasarela de la Grapa. | MIKI LÓPEZ

C. Jiménez

Avilés

Renfe va a invertir cerca de 640.000 euros en los trabajos para prolongar los andenes de la estación de Avilés. La ejecución de estas obras, que está previsto que se inicien el próximo lunes, será compatible con el tráfico ferroviario y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación, en la que tienen paradas trenes de Cercanías y de Larga Distancia.

Esta actuación consiste en dar una continuidad a los andenes 1 y 2 de la estación, en dirección a San Juan de Nieva, y de esta manera se obtienen 205 metros de longitud útil en el andén 1, y 160 metros útiles en el andén 2.

El proyecto de prolongación de andenes conlleva otras actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la normativa vigente, que incluyen la adecuación del aparcamiento de la estación de autobuses, el cambio de iluminación y el cambio de paso entre andenes.

La ejecución de los trabajos no va a alterar el normal funcionamiento del tráfico ferroviario de la estación de Avilés, donde efectúan parada los trenes de la línea C3 de Cercanías y el Alvia que conecta Madrid con la ciudad.

El acuerdo

El Ayuntamiento de Avilés y el administrador de infraestructuras Adif llegaron a final de año a un acuerdo que permitirá la llegada (y salida) de la ciudad de un mayor número de frecuencias de tren a Madrid con esta ampliación del andén número 1 de la estación, una actuación clave para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad y que, hasta ahora, no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón.

Noticias relacionadas

Con esta obra, explican desde el gobierno local, «Avilés se incorpora plenamente a la red de alta velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje». La intervención acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la estación de autobuses, ocupando un espacio de 43,42 metros, que no afecta a la operativa del intercambiador modal. La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con Adif, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  6. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  7. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  8. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma

Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid

Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid

Ventajas desaventajadas: el récord (negativo) que rompió el Avilés tras su descalabro en Balaídos

Ventajas desaventajadas: el récord (negativo) que rompió el Avilés tras su descalabro en Balaídos

Nieves Rico, historiadora: "El estudio del traje nos permite conocer aspectos sociales, económicos, relacionales, comerciales o jerárquicos de cada momento histórico"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Semando Fest

Vecinos de Gozón denuncian los desperfectos en una de las zonas más turísticas del concejo

Vecinos de Gozón denuncian los desperfectos en una de las zonas más turísticas del concejo

El césped de Ferrota cambia de manos: nuevas condiciones para su mantenimiento

El césped de Ferrota cambia de manos: nuevas condiciones para su mantenimiento

Cuarta jornada de huelga en la estiba sin acercamientos

Cuarta jornada de huelga en la estiba sin acercamientos
Tracking Pixel Contents