Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid
La ejecución de los trabajos es compatible con el tráfico ferroviario y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación, en la que tienen paradas trenes de Cercanías y de Larga Distancia
La inversión, de 640.000 euros, incluye la adecuación del aparcamiento de la estación de autobuses, el cambio de iluminación y el cambio de paso entre andenes
C. Jiménez
Renfe va a invertir cerca de 640.000 euros en los trabajos para prolongar los andenes de la estación de Avilés. La ejecución de estas obras, que está previsto que se inicien el próximo lunes, será compatible con el tráfico ferroviario y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación, en la que tienen paradas trenes de Cercanías y de Larga Distancia.
Esta actuación consiste en dar una continuidad a los andenes 1 y 2 de la estación, en dirección a San Juan de Nieva, y de esta manera se obtienen 205 metros de longitud útil en el andén 1, y 160 metros útiles en el andén 2.
El proyecto de prolongación de andenes conlleva otras actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la normativa vigente, que incluyen la adecuación del aparcamiento de la estación de autobuses, el cambio de iluminación y el cambio de paso entre andenes.
La ejecución de los trabajos no va a alterar el normal funcionamiento del tráfico ferroviario de la estación de Avilés, donde efectúan parada los trenes de la línea C3 de Cercanías y el Alvia que conecta Madrid con la ciudad.
El acuerdo
El Ayuntamiento de Avilés y el administrador de infraestructuras Adif llegaron a final de año a un acuerdo que permitirá la llegada (y salida) de la ciudad de un mayor número de frecuencias de tren a Madrid con esta ampliación del andén número 1 de la estación, una actuación clave para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad y que, hasta ahora, no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón.
Con esta obra, explican desde el gobierno local, «Avilés se incorpora plenamente a la red de alta velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje». La intervención acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la estación de autobuses, ocupando un espacio de 43,42 metros, que no afecta a la operativa del intercambiador modal. La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con Adif, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos.
