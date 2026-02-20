Avilés organiza una formación sobre la Ley de Inmigración y la propuesta de regularización extraordinaria

Como iniciativa del Grupo Local de Inmigración de Avilés, el Ayuntamiento ha organizado una formación sobre la Ley de Inmigración y la reciente propuesta de regularización extraordinaria que quiere impulsar el gobierno español para los inmigrantes que puedan acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025. El objetivo fue analizar, debatir y compartir la situación generada por esta iniciativa. Se estima que pueda beneficiar a medio millón de personas en España.

La formación tiene como objetivo generar métodos de trabajo comunes para mejorar la atención a estas personas si, finalmente, la iniciativa estatal se pone en marcha. Para ello, contaron con la presencia del abogado de la Red de Hogares de Cáritas, Enrique Freite, quien trasladó los contenidos de la propuesta, que está generando incertidumbres tanto para los profesionales que atienden a los inmigrantes como para ellos mismos.