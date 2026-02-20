Campa, sobre los suelos de Baterías de coque de Avilés: “No se puede confundir agilidad con prisas”

El debate sobre el aprovechamiento del suelo de las antiguas baterías de coque volvió al Pleno, celebrado este viernes, a través de una interpelación de Vox. Sobre la mesa, el interés de al menos cuatro firmas —entre ellas el Puerto de Avilés e Indra— por un enclave considerado estratégico, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El teniente de alcalde socialista, Manuel Campa, defendió la postura del Gobierno local, “que es la de siempre”: “Generar actividad productiva, innovación y empleo de calidad” en esos terrenos. Subrayó que el proyecto “no necesita ruido, necesita seriedad” y pidió no confundir “agilidad con prisas”. Según indicó, el único proyecto que conocen oficialmente es el planteado por el Puerto. Desde Vox reclamaron más concreción, insistiendo en la necesidad de transparencia sobre los planes reales para un espacio clave en la reindustrialización de la ciudad.

Financiación autonómica

Al Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero se llevó también la financiación autonómica a propuesta del PP y el debate terminó con cruce de acusaciones. Primero, Esther Llamazares, portavoz popular, defendió la moción sobre una financiación autonómica “justa y solidaria”. Desde Vox, Arancha Martínez Riola se lanzó hacia la abolición del Estado autonómico. Y Ana Solís, de IU, acusó al PP de utilizar el pleno como “caja de resonancia” contra el Gobierno central y calificó la iniciativa de “catastrofista”, defendiendo un modelo “federal, solidario e igualitario”. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz (PSOE), abogó entre tanto por la negociación conjunta para defender los intereses de Asturias, mientras que David García (Podemos) centró el debate en “quién paga y para qué”, defendiendo reforzar servicios públicos y que tribute más quien más riqueza acumula.

El momento más áspero llegó cuando Llamazares afirmó que no podía contestar a Solís “porque como no la entiendo, no entiendo lo que quiere decir. Dice cosas sin sentido, que se inventa”. Las palabras provocaron un rifirrafe entre ambas, con reproches por supuestas faltas de respeto. No es el primer desencuentro entre PP e IU: en octubre los populares ya intentaron reprobar a Ana Solís, sin éxito. La moción del PP fue finalmente rechazada.

Un momento del Pleno este viernes, presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín. / Mara Villamuza

Empleo

El primer debate del Pleno se centró en la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Fundación Deportiva Municipal. El PP criticó que se intentara “hacer funcionarias a personas que no lo son”, calificándolo de decisión política y no técnica. Desde el PSOE, Noé Vega defendió la legalidad del proceso. El punto salió adelante con los votos favorables.

Más adelante, el PP preguntó por las ofertas de empleo público y la situación de la empresa de servicios auxiliares. Llamazares reclamó información sobre la remunicipalización y sobre las contrataciones externas, que suman 530. Campa respondió que “se realizarán las contrataciones que sean necesarias”.

Llamazares, en otro momento del Pleno, cuestionó los reparos de intervención en Cultura y Festejos, señalando incumplimientos. La edil del ramo, Yolanda Alonso explicó que las convalidaciones no paralizan procedimientos y se deben a facturas fuera de plazo y reorganización de personal, insistiendo en que “todos los servicios municipales se han visto afectados” no solo los que dependen de su cartera.

Parking del Niemeyer: apertura “en semanas”

El aparcamiento del Centro Niemeyer, adquirido por el Principado a Sepides el 22 de diciembre de 2024 por 3.248.400 euros, estará operativo en “semanas”. La empresa municipal Ruasa se encargará de su explotación, según respondió Manuel Campa, del PSOE, a preguntas de la oposición.

Y Pascua...

En el Pleno también se anticipó la Pascua. Vox preguntó sobre el desfile de carrozas del Lunes de Pascua, día de Comida en la Calle. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, confirmó que se celebrará a mediodía como el año pasado, defendiendo su carácter identitario y familiar. Sobre el indulto de tres artilugios del Antroxu, destacó que ha sido “muy aplaudido por la ciudadanía”. Ante la pregunta de Vox sobre quién decide, respondió: “Decide el gobierno escuchando a los ciudadanos”.

El Pleno también abordó los posibles avances en la conexión entre la plaza del Carbayo y el parque de Luz Rodríguez Casanova, proyecto pendiente desde hace más de 15 años. Incluido en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de La Carriona, busca mejorar la conectividad entre el parque y la estación mediante la mejora de la calle Luz Casanova, plantación de árboles y accesibilidad, con un presupuesto estimado de 500.000 euros.

Mejoras en la biblioteca central

El PP quiso dejar patentes las quejas de la ciudadanía en torno a las goteras en la sala de estudios de la biblioteca de Bances Candamo. El edil Pelayo García (PSOE) anunció la próxima licitación de obras en la cubierta, con un presupuesto superior a 107.000 euros. También se trataron mejoras en iluminación, parques y coordinación de eventos municipales, así como la convocatoria de la Mancomunidad para el 26 de febrero.

Noticias relacionadas

Albergue mancomunado

Se informó también sobre el albergue mancomunado de recogida de animales en suelo candamín. Según Pelayo García, el proyecto tiene un plazo de ejecución de doce meses y depende del Principado para abastecimiento y accesos. La previsión es que las obras concluyan el 18 de febrero de 2027.