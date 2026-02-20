El castillete de mina más bonito de España es como hacer un viaje al pasado: es Bien de Interés Cultural, uno de los mejor conservados de España y está en Asturias

Fue la primera explotación industrial de carbón de España, es el pozo vertical más antiguo de Asturias y es la única mina submarina de Europa, con varios kilómetros de galerías bajo el mar. Todo eso es la mina de Arnao, que fue cerrada en 1915 por el anegamiento de sus galerías y hoy su castillete de madera alberga un museo en el que los visitantes pueden hacer un viaje al pasado y ponerse en la piel de los primeros mineros del país.

La mina de Arnao, cuyas galerías superan los 200 años de vida, fue la semilla de la revolución industrial en Asturias. Todo un santuario de la minería que se esconde en un paraje costero recóndito, prácticamente inaccesible de forma natural por tres de sus flancos. Desde 2011, el castillete de la mina de Arnao, ubicado en el concejo de Castrillón, es Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento.

El Museo de la Mina de Arnao / MARIA FUENTES

"El castillete de la mina de Arnao constituye un icono de la industrialización asturiana y un símbolo de la misma. Se trata del primer pozo vertical de Asturias que sirvió para explotar una mina de carbón submarina desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX", justificaba Cultura en la declaración de BIC. El Principado ya había incluido en 2007 el castillete y otros elementos del conjunto histórico industrial de Arnao en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

La visita al Museo de la Mina de Arnao, que no para de crecer en visitantes y en la actualidad está envuelto en polémica por su ampliación, comienza con una explicación de cómo el encabalgamiento de una falla tectónica provocó el ascenso del carbón y continúa con la historia de la Real Compañía Asturiana de Minas, germen de la multinacional hoy llamada Asturiana de Zinc.

El Museo de la Mina de Arnao / MIKI LOPEZ

Las primeras mujeres mineras

Fue en Arnao, en 1835, donde entraron a trabajar en la mina las tres primeras mujeres mineras de las que existe registro en España: Victoria Pérez, Josefa de la Cuesta y Teresa González. Incluso la reina Isabel II se empeñó en bajar a una galería y firmar una piedra. Junto con Nagel, otro ingeniero belga, Adolphe De Soignie, fue el encargado, en 1838, de "comenzar a perseguir el carbón bajo el mar", según explica Lilia García Lorenzo, coordinadora de Patrimonio Cultural de la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM).

Galerías bajo el mar

Fue un proyecto pionero, único en la Europa continental. En Arnao es posible descender 20 metros hasta el primer piso de galerías, al mismo nivel del mar, apreciar en directo la inundación de los niveles más profundos, que llegaron a penetrar más de 200 metros bajo el mar y caminar por los primeros recovecos mineros de España. Una magna obra de ingeniería que comienza por el único castillete de madera que se conserva en pie gracias a que el recubrimiento de zinc utilizado para promocionar el material ha permitido que los listones y vigas de roble, o una cuerda de cáñamo que sostenía la jaula de transporte de casi dos siglos, luzcan como el primer día.

Las galerías, denominadas "pasos de hombre", entibadas y recubiertas en arco de medio punto de ladrillo rojo, están también en un perfecto estado de conservación, y son únicas en España y aptas para todos los públicos.

La visita invita en el exterior a realizar un tranquilo paseo a lo largo de una playa convertida hoy en paraíso del surf y que avanza por el paternalismo industrial del siglo XIX. La zona estuvo cerrada el año pasado por riesgo de derrumbe. Las grietas en la explanada del Museo de la Mina van a más y el muro de la playa se desplazó 14 centímetros.