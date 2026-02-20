Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

La Comarca de Avilés se teñirá de naranja este domingo con la marcha solidaria Corre con Galbán contra el cáncer infantil

Los 78 concejos asturianos participarán en la carrera con el objetivo de superar los 50.000 participantes y recaudar dinero para la investigación contra la enfermedad

Participantes en la marcha solidaria Corre con Galbán de Avilés en 2025.

Participantes en la marcha solidaria Corre con Galbán de Avilés en 2025. / Ricardo Solís / LNE

Marta Ortiz

Avilés

La octava edición de la marcha solidaria Corre con Galbán reunirá este domingo a miles de asturianos alrededor de la Comarca de Avilés para correr, o caminar, de manera simultánea contra el cáncer infantil. En ella participan los 78 concejos asturianos y todas comenzarán a las 12.00 horas a excepción de Gijón, que se adelanta una hora por coincidencia con el partido del Sporting. La distancia de todas las carreras es de alrededor de 2 kilómetros, en un recorrido que atraviesa los principales núcleos urbanos de cada concejo.

La marcha solidaria de Avilés saldrá desde la plaza de España, siendo la meta el mismo lugar de salida y con una duración estimada de 40 minutos caminando. En el caso de Corvera, la carrera partirá en la calle Rubén Darío, en Las Vegas, siendo también la línea de meta. Durará entre 20 y 30 minutos caminando.

Castrillón busca batir récord de asistencia con más de 2.618 corredores, pues esos fueron los inscritos en la edición anterior situándoles solo por detrás de Oviedo y Gijón en el ranking regional. Su marcha comenzará y finalizará en la plaza del Ayuntamiento en Piedras Blancas, con una duración de entre 25 y 50 minutos caminando.

Gozón comenzará su carrera desde el parque Zapardel, en Luanco. Finalizará en el mismo lugar tras un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos caminando. En Illas la carrera saldrá desde la plaza del Ayuntamiento, siendo una de las de menor recorrido. Su duración es de entre 15 y 25 minutos caminando y finaliza en el punto de partida.

En Soto del Barco, ya desde este sábado es posible recoger en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas las camisetas de la carrera en el centro Puerta del Mar, en San Juan de la Arena. El recorrido del domingo se desarrollará por: la plaza de Casimiro Vega (centro Puerta del Mar), calle la galerna, avenida de los Quebrantos, playa de los Quebrantos, Reloj del Sol, carril bici en dirección a la calle Rubén darío, polideportivo, vuelta por la calle La Galerna y plaza Casimiro Vega. La previsión es que esta carrera por las calles de la localidad arenesca tendra duración será de alrededor de 20 y 30 minutos caminando.

Noticias relacionadas

La asociación Galbán tiene como objetivo "superar las 50.000 inscripciones, pues el año pasado se consiguió recaudar 200.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil", según explicó su presidente, Lennart Koch. Las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes o hasta agotar plazas. Asimismo, para aquellos que no puedan participar, está habilitado el dorsal 0 para colaborar con un donativo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  6. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  7. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  8. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma

La Comarca de Avilés se teñirá de naranja este domingo con la marcha solidaria Corre con Galbán contra el cáncer infantil

La Comarca de Avilés se teñirá de naranja este domingo con la marcha solidaria Corre con Galbán contra el cáncer infantil

Saint-Gobain opta, de manera oficial, al PERTE de descarbonización que permitirá construir el nuevo horno float para Avilés

Saint-Gobain opta, de manera oficial, al PERTE de descarbonización que permitirá construir el nuevo horno float para Avilés

Antroxu y El Bollo se hermanan con el aplauso de los ganadores del Descenso: "Es una buena manera de aprovechar el trabajo", celebran los peñistas

Antroxu y El Bollo se hermanan con el aplauso de los ganadores del Descenso: "Es una buena manera de aprovechar el trabajo", celebran los peñistas

Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid

Arrancan las obras de prolongación de andenes en la estación de Avilés que permitirán ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid

Ventajas desaventajadas: el récord (negativo) que rompió el Avilés tras su descalabro en Balaídos

Ventajas desaventajadas: el récord (negativo) que rompió el Avilés tras su descalabro en Balaídos

Nieves Rico, historiadora: "El estudio del traje nos permite conocer aspectos sociales, económicos, relacionales, comerciales o jerárquicos de cada momento histórico"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Semando Fest

Tracking Pixel Contents