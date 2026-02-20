La Comarca de Avilés se teñirá de naranja este domingo con la marcha solidaria Corre con Galbán contra el cáncer infantil

La octava edición de la marcha solidaria Corre con Galbán reunirá este domingo a miles de asturianos alrededor de la Comarca de Avilés para correr, o caminar, de manera simultánea contra el cáncer infantil. En ella participan los 78 concejos asturianos y todas comenzarán a las 12.00 horas a excepción de Gijón, que se adelanta una hora por coincidencia con el partido del Sporting. La distancia de todas las carreras es de alrededor de 2 kilómetros, en un recorrido que atraviesa los principales núcleos urbanos de cada concejo.

La marcha solidaria de Avilés saldrá desde la plaza de España, siendo la meta el mismo lugar de salida y con una duración estimada de 40 minutos caminando. En el caso de Corvera, la carrera partirá en la calle Rubén Darío, en Las Vegas, siendo también la línea de meta. Durará entre 20 y 30 minutos caminando.

Castrillón busca batir récord de asistencia con más de 2.618 corredores, pues esos fueron los inscritos en la edición anterior situándoles solo por detrás de Oviedo y Gijón en el ranking regional. Su marcha comenzará y finalizará en la plaza del Ayuntamiento en Piedras Blancas, con una duración de entre 25 y 50 minutos caminando.

Gozón comenzará su carrera desde el parque Zapardel, en Luanco. Finalizará en el mismo lugar tras un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos caminando. En Illas la carrera saldrá desde la plaza del Ayuntamiento, siendo una de las de menor recorrido. Su duración es de entre 15 y 25 minutos caminando y finaliza en el punto de partida.

En Soto del Barco, ya desde este sábado es posible recoger en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas las camisetas de la carrera en el centro Puerta del Mar, en San Juan de la Arena. El recorrido del domingo se desarrollará por: la plaza de Casimiro Vega (centro Puerta del Mar), calle la galerna, avenida de los Quebrantos, playa de los Quebrantos, Reloj del Sol, carril bici en dirección a la calle Rubén darío, polideportivo, vuelta por la calle La Galerna y plaza Casimiro Vega. La previsión es que esta carrera por las calles de la localidad arenesca tendra duración será de alrededor de 20 y 30 minutos caminando.

La asociación Galbán tiene como objetivo "superar las 50.000 inscripciones, pues el año pasado se consiguió recaudar 200.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil", según explicó su presidente, Lennart Koch. Las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes o hasta agotar plazas. Asimismo, para aquellos que no puedan participar, está habilitado el dorsal 0 para colaborar con un donativo.