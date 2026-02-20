La crisis en el PP de Gozón se agrava: dos concejales del partido se pasan al grupo mixto

Bombazo en el Ayuntamiento de Gozón. Florentino Cuétara y Patricia Suárez, hasta ahora concejales del PP, han decidido pasarse al grupo mixto, reduciendo a cinco ediles su presencia en la Corporación gozoniega donde iniciaron el mandato con otro portavoz, Ramón Braña, que había sido el cabeza de cartel en las elecciones municipales que les dieron una representación de siete concejales.

Por el momento se desconoce si el partido considera tránsfugas a ambos ediles, que en la mañana de este viernes hicieron oficial su decisión.

A pesar de que el PP fue el partido que ganó los últimos comicios municipales, en cuanto a votos, lo cierto es que, durante esta legislatura, no han parado de producirse cambios dentro del partido. El primer varapalo llegó al no poder conseguir el bastón de mando en el concejo, ya que el PSOE se alió con Izquierda Unida para que Jorge Suárez asumiese el papel de Alcalde. A los últimos comicios se presentó Ramón Braña pero, menos de un año después, presentó su dimisión por "motivos personales". El luanquín se trasladó a Lisboa para dirigir la operativa de una cadena hotelera multinacional con cerca de 20 hoteles a lo largo de todo el país.

Fue a raíz de la marcha de Ramón Braña que comenzaron los problemas. El histórico Ramón Artime comunicó al presidente del partido, Álvaro Queipo, que quería dejar el cargo y que había que convocar un congreso para elegir al sucesor. En diciembre del año pasado José Fernández de la Mela encabezó la única candidatura que se presentó al cónclave, y salió elegido por unanimidad. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, Tino Cuétara había estado buscando apoyos para optar a la presidencia, sin conseguirlo. "Ahora, el grupo municipal está totalmente dividido", aseguran.

La portavocía del partido también trajo cola. Tras la renuncia de Braña, fue Cuétara quien ocupó su puesto, aunque tras un año, decidió no seguir con dicha responsabilidad. La situación provocó que el resto de concejales del PP tuvieran que decidir quién ocupa el puesto hasta final de mandato, y por votación fue elegido Cristino González. Sin embargo, González, alegando "motivos personales", dejó tanto la portavocía como su puesto como concejal.