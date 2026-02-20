La Federación Internacional de estibadores apoya la huelga de Avilés

Los trabajadores de la estiba en huelga del puerto de Avilés recibieron este viernes un mensaje de amistad de Dennis A. Dagget, que es el vicepresidente del International Dockworkers Council, federación a la que pertenece el Sindicato de Estibadores de Asturias.

La de ayer fue la quinta jornada de paros intermitentes (una hora sí, una hora no) que afectaron, en esta ocasión, a cuatro barcos operados “por dos de las cinco compañías” que atienden el Centro Portuario de Empleo (CPE) que pretenden liquidar para subrogar posteriormente a todo el personal (41) en cada una de las compañías de manera particular. “Y hay compañías que no tienen tarea desde hace meses. ¿Qué futuro les espera?”, se lamentó el portavoz del comité de huelga.

Noticias relacionadas

Este fin de semana está previsto “trabajar con normalidad” para, a partir del lunes, retomar las protestas el lunes.