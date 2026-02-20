Foro denuncia la falta de inversiones estratégicas del Principado en la comarca de Avilés
La formación anuncia una ronda de reuniones periódicas con colectivos, asociaciones y vecinos, prestando especial atención a los barrios, "porque Avilés no se entiende sin ellos"
M. O.
El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, acompañado por miembros de este órgano, presidió este viernes una reunión con afiliados, simpatizantes y amigos de la formación en Avilés. Desde la formación consideran que la gestión municipal es en la actualidad "confusa, ineficiente y paralizante, generando un estancamiento que la ciudad ya no puede soportar".
Del Viso puso el foco en la falta de inversiones estratégicas del Principado en Avilés y su comarca, que evidencia, a su juicio, el desinterés del gobierno de Barbón por proyectos y áreas clave para el desarrollo económico, comercial e industrial de la ciudad. “Los presupuestos autonómicos son claramente insuficientes para la ciudad, ya que arrinconan y olvidan muchas de las necesidades actuales, las cuales iremos desgranando semana a semana”, subrayó el portavoz forista.
Con el objetivo de revertir esta situación, desde Foro Avilés han establecido "una hoja de ruta firme y ambiciosa" que contempla iniciar de manera inmediata una ronda de reuniones periódicas con colectivos, asociaciones y vecinos, prestando especial atención a los barrios, "porque Avilés no se entiende sin ellos", además de organizar unas jornadas divulgativas con ponentes de primer nivel para analizar los principales retos económicos, comerciales e industriales de la ciudad y generar propuestas concretas y viables. Anuncian asimismo una reivindicación constante en todas las áreas olvidadas y exigir al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Avilés tanto en inversiones como en políticas que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.
Con esta estrategia, Del Viso ha reivindicado que “Foro Avilés reafirma así su compromiso firme y activo con la ciudad y su comarca, colocando en el centro de su acción política la defensa de los intereses de los vecinos y la recuperación de un futuro sólido, dinámico y próspero para todos”.
