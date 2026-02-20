Manuel Ángel Hidalgo, pregonero de la Semana Santa, ensalza el valor de las cofradías: "Son las mayores asociaciones de nuestra ciudad"
"Todo el trabajo del pasado nos ha llevado a un presente que goza de una excelente salud", subrayó el exdirector del Museo de la Historia Urbana durante la presentación del cartel de la cita que firma Aarón Martínez
"Todo el trabajo del pasado nos ha llevado a un presente donde la Semana Santa goza de una excelente salud. Las cofradías son las mayores asociaciones de nuestra ciudad". Aunque queda mes para el pregón de la Semana Santa de Avilés, Manuel Ángel Hidalgo, historiador y gestor cultural, que fue director del Museo de la Historia Urbana de Avilés, ya ejerce como pregonero de una cita que, según él mismo confiesa, le hace especial ilusión. El avilesino se pronunció al respecto en la presentación del cartel anunciador, obra del castrillonense Aarón Martínez. La capilla de Jesusín de Galiana se quedó pequeña para acoger el evento.
"En mi casa me enseñaron a dar las gracias cuando te dan algo; y poder pregonar la Semana Santa de mi ciudad es algo por lo que dar, y mucho, las gracias", señaló Hidalgo, que fue director del museo de Historia Urbana de Avilés, además de crear y dirigir el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona. El avilesino quiso recordar las "procesiones masivas de mi juventud" e hizo un especial inciso en los años 70. "Hubo una época donde, en las grandes ciudades de Asturias, los santos y las imágenes se quedaban dentro de las iglesias. Aquí salían año tras año a la calle. Reconocer ese trabajo es fundamental, es lo que nos ha llevado a un presente en el que nuestra Semana Santa goza de una excelente salud", subrayó.
Hidalgo aseguró que "nuestras cofradías son las mayores asociaciones de nuestra ciudad" y, como ejemplo, habló de que "cuando hay problemas, ya sea de soledad o de cualquier ámbito, las cofradías ejercen como elemento de cohesión social". "Espero que, en el futuro, puedan seguir trabajando mucho tiempo", concluyó diciendo.
Visiblemente nervioso, Aarón Martínez, artista castrillonense especializado en los dibujos a bolígrafo, aseguró que ser el autor del cartel de la Semana Santa "es un honor enorme y una gran responsabilidad". "Un cartel así da ganas de seguir trabajando", señaló el dibujante, quien puso en valor que una persona joven haya sido la ganadora. "Dice mucho de esta Semana Santa", apuntó. Sobre su obra, explicó que trató de buscar "la mirada tranquila de Cristo, que invita a mirar un momento y tener calma".
Además, como novedad, los participantes en el concurso de fotografía de la Semana Santa podrán remitir sus obras a la Junta de Cofradías en formato digital.
Fiesta de interés turístico
La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, quiso acompañar a la junta de hermandades avilesinas en esta fecha simbólica que marca el arranque de los actos que tendrán lugar a lo largo del mes de marzo en la ciudad. El primero de ellos será el pregón de Manuel Ángel Hidalgo, el día 2 del mes próximo.
La Semana Santa de Avilés fue declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2003 y este año, buscan alcanzar el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Para ello, desde la Junta de Cofradías han estado trabajando en los requisitos que se les pedía para llegar a este título. Su presidente, Carlos Fernández Mora, aseguró que por su parte "ya está todo el trabajo hecho".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma