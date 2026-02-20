Nieves Rico, historiadora: "El estudio del traje nos permite conocer aspectos sociales, económicos, relacionales, comerciales o jerárquicos de cada momento histórico"

Con motivo de la celebración del 507 cumpleaños de Pedro Menéndez, la Asociación Aunando Fronteras celebrará una serie de actividades este viernes y sábado en la ciudad. Comienzan esta tarde con la conferencia "Vistiendo el siglo XVI: Indumentaria, jerarquía y poder en la época de Pedro Menéndez de Avilés", a las 18.30 horas, en el Palacio de Valdecarzana. La impartirá Nieves Rico (Santander, 1995), historiadora y doctoranda en Historia por la Universidad de Oviedo, cuya investigación analiza la vestimenta y cultura material entre Sevilla y La Habana entre 1550 y 1650.

-¿Qué nos puede contar la indumentaria sobre el poder en el siglo XVI?

-La indumentaria era uno de los más grandes marcadores de poder y de estatus. Era lo que delimitaba el lugar que ocupabas en el mundo. La gente se gastaba una cantidad ingente de dinero en Europa y eso se ve incluso con más fuerza, aprovechando el contexto de Pedro Menéndez de Avilés, en el contexto americano y de los soldados, tanto de los peninsulares como de los que viajaban a hacer las Américas.

-¿Hasta qué punto la forma de vestir marcaba las jerarquías sociales en esa época?

-Todo, completamente. Al final había leyes para delimitar, por ejemplo, qué clase de persona podía llevar qué prendas. Alrededor de 1515, por ejemplo, se promulgó una ley que decía que las mujeres no podían vestir de esa edad si su marido no tenía un caballo.

-¿Se puede saber qué sugiere la vestimenta que usaba Pedro Menéndez?

-Nosotros no podemos saber exactamente qué llevaba Pedro Menéndez, porque no hay datos exactos de la ropa que usaba. Incluso en sus capitulaciones testamentarias no se habla de la vestimenta. Pero podemos saber qué llevaba la gente de su clase social en su época.

-¿Qué solía vestir su clase?

-La gente tenía un gasto sustancial en vestimenta. Vestían, al contrario de lo que se piensa, bastante de colores. Esto quiere decir que el color, el material, las sedas, los carmesíes, los tafetanes, eran cosas que marcaban mucho el rango y que se veía en la gente de la misma clase social de Pedro Menéndez de Avilés.

-¿Cree que el textil ha sido tradicionalmente inflavalorado como objeto de estudio?

-Totalmente. El textil se ve como una cosa vana, superficial, asociada a la feminidad. Eso cambió, pues en España teníamos profesionales maravillosos como Carmen Bernis, que fue una de las pioneras del estudio de la vestimenta. Ella demostró que el estudio del traje nos permite conocer cosas muy interesantes a nivel social: aspectos económicos, relacionales, comerciales o jerárquicos. Se pueden estudiar aspectos más profundos de lo que en principio puede parecer. Al final todo el mundo iba vestido, no todos iban a la guerra o se dedicaban a hacer grandes hazañas, pero todo el mundo llevaba ropa. Cambiaba según el estamento social o cambiaba según la década, pero esta presente en todos los aspectos de la sociedad y forma parte de la cultura material.

-¿Cómo ha sido el estudio de la vestimenta con Pedro Menéndez sobre el que versará su conferencia?

-Hablaremos a través de fuentes primarias, testamentaria, archivos, protocolos notariales de La Habana, documentos del Archivo de Indias y suscribiéndolo a la época de Pedro Menéndez de Avilés. Intentaremos sacar una panorámica general de lo que era la vestimenta en ese momento. También utilizaremos fuentes artísticas, imágenes de referencia para ver qué se llevaba en el siglo XVI. Aunque no sepamos que Pedro Menéndez tenía unos calzones de color verde, podremos saber qué llevaba su entorno.

-¿Por qué cree que es importante hablar sobre estos temas con el público general?

Noticias relacionadas

-Creo que la divulgación es fundamental, porque este tipo de cuestiones no se pueden quedar en esferas apartadas del público general, que muchas veces está incluso más interesado que el propio mundo académico en conocer estos detalles. Pienso que todo el mundo tendría que saber sobre su propia historia. Además, bajo mi punto de vista, estos detalles de la vida cotidiana, al final resulta fundamental que la gente los conozca para alejar la historia de esos generalismos, cuestiones un poco más pequeñas y nuestro propio pasado, que al final es fundamental.