Nueva edición de los talleres de salud de las mujeres de la concejalía de Igualdad
La Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia del Ayuntamiento de Castrillón, organiza las II Jornadas ‘Salud de las Mujeres en diferentes Etapas de la Vida’.
Las sesiones, dirigidas por Belén Díaz Díaz, de la asesoría sexológica Pimentón Dulce , se desarrollarán en la Casa de Encuentro de las Mujeres, sita en la calle Rey Pelayo, en Piedras Blancas, en periodos quincenales, entre los meses de febrero y mayo.
Las plazas serán de acceso libre en todos los talleres, a excepción de los de suelo pélvico, para los cuales las personas interesadas podrán inscribirse bien a través del blog ‘ igualandorealidades.wordpress.com ‘, bien en la Casa de Encuentro de las Mujeres.
La primera de las actividades, será sobre nutrición en la salud hormonal, el miércoles 25 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas. Un segundo taller, sobre suelo pélvico en etapa reproductiva, tendrá lugar el miércoles 11 de marzo, también de 18.00 a 20.00 horas. Sobre reglas sin tabúes se habrá el miércoles, 25 de marzo, de 18.00 a 20.00 horas. Las siguientes actividades, el 8, 9 y 22 de abril se dedicarán al suelo pélvico en el climaterio, con horarios de tarde y de mañana mientras que el programa se cerrará el 6 de mayo con una sesión, de 18.00 a 20.00 horas, sobre sexualidad en el climaterio.
