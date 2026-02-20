Una oscurada de récord para los anguleros del Nalón (y aún quedan dos jornadas): capturas de hasta 40 kilos por noche

“Esta semana ha sido buena". Los anguleros asturianos de la ría del Nalón llevan varios días de faena, coincidiendo con el oscuro u oscurada -jornadas propicias para la pesca de la angula, con noches sin luz, de luna nueva, además de agua revuelta como ha coincidido-, y el balance no puede ser mejor a falta de dos noches más para cumplir con el calendario asignado este mes.

Ha habido días de hasta 40 kilos rulados en la lonja de San Juan de la Arena, principal centro de subastas de Asturias, además de Ribadesella, donde venden los que faenan en el plan del Nalón, de Occidente y Centro. El miércoles se descargaron en dicha rula unos 15 kilos y el jueves unos 30. El patrón mayor de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo, no oculta su satisfacción por los buenos para los anguleros. Y advierte: "Todavía quedan kilos por pesar".

Una embarcación, faenando angula, en la desembocadura del Nalón, en la campaña 2023/2024. / MIKI LOPEZ

Como siempre pasa, la abundancia de capturas tira para abajo de los precios de la angula, habitualmente altos. El jueves la cotización en rula estuvo en 480, euros la viva y 400, la muerta. No obstante, no hay que confundir las cifras de la lonja con las del mercado y las de la hostelería, considerablemente más altas.

Febrero, el que más

De momento, todo indica que será febrero el mes de mayores descargas de angula, después de que en San Juan de la Arena se rulasen en diciembre un total de 18 kilos y en febrero, 33. El precio medio ha sido hasta ahora elevado: de 1.274 euros en diciembre y de 724 en enero. Sumadas las capturas a las registradas en la Cofradía de Ribadesella en diciembre y enero (59 y 91 kilos, respectivamente), en Asturias esta campaña se han superado por ahora los 200 kilos de angula ruladas.

No ha podido coincidir mejor este año el oscuro con el Festival Gastronómico de la Angula, que se celebrará el próximo fin de semana en Soto del Barco. Las buenas capturas aseguran a los cocineros tener llenos sus frigoríficos para poder cubrir la alta demanda de angula que tienen cada año. Para esta edición, la 39.ª, han fijado un precio para el menú de 130 euros. Para el de la cazuela todavía no hay decisión, ya que lo marcarán los precios en lonja, como suele suceder habitualmente con todos los pescados de temporada y del día.

Campaña hasta el 31 marzo

La campaña se desarrollará en Asturias hasta el próximo 31 de marzo. Hay un límite máximo de 30 días de pesca por profesional con el objetivo de seguir avanzando en la sostenibilidad de la pesquería y preservar una tradición centenaria, tal y como recalca la Consejería de Medio Rural.

En esta línea hay limitaciones en la concesión de licencias, que permita mantener la renovación para pescadores profesionales; el pesaje obligatorio y registro digital para garantizar la trazabilidad y el uso exclusivo del arte tradicional del cedazo. El Principado, en coordinación con las Cofradías de Pescadores de Cudillero, San Juan de la Arena, Llanes, Ribadesella y Bustio, ha establecido planes de gestión específicos en la ría del Nalón, en el oriente asturiano y en la ría de Tinamayor, y ha delimitado las zonas de pesca en el occidente y centro del litoral.