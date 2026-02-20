La Policía Local de Castrillón se incorpora al sistema de protección a las víctimas de violencia de género

La Policía Local de Castrillón asumirá la protección de víctimas de violencia de género calificadas como riesgo bajo, mientras que la Guardia Civil asumirá los casos de mayor complejidad. Una vez incorporados al sistema Viogén, los agentes autorizados pueden consultar y gestionar casos para realizar el seguimiento y protección de las víctimas, tal como se puso de relevancia este viernes durante el desarrollo de la Junta Local de Seguridad. En ella, el coronel de la Guardia civil Francisco Javier Puerta procedió a explicar todo el contenido del procedimiento de seguimiento de las víctimas en el que ahora la Policía Local de Castrillón podrá tener acceso al sistema Viogen2.

El Alcalde, Eloy Alonso, resaltó que se trata de un paso más del compromiso por la lucha contra la violencia de género desde el Ayuntamiento de Castrillón, y la concejala de Interior agradeció tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil su trabajo en esta labor y por la colaboración para la firma de este acuerdo. El jefe de la Policía Local destacó, por su parte, el avance que significa la firma de este protocolo, a través del cual el cuerpo local se integra legalmente en el sistema Viogen2. El protocolo define exactamente qué cuerpo se encarga de cada caso según el nivel de riesgo.

Además del coronel Puerta, a la cita acudieron: Roberto Sorga Valdés, teniente adjunto de la Compañía de Avilés; la subteniente de la Guardia Civil del puesto de Piedras Blancas, Beatriz Terrón Calvo; el comandante del puesto de la Guardia Civil de Salinas, Luis Manuel Martino; Andrea Pavón Guinea, en representación de Delegación de Gobierno en Asturias; Nuria González -Nuevo, concejal de Interior y Seguridad; Marián González-Carbajal, concejal de Turismo, Festejos y Deportes; Jesús Carbajal, Jefe de la Policía Local de Castrillón y Alejandro Álvarez Cartategui, uno de los policías locales que tendrá acceso al sistema Viogen 2 junto con la agente que venía siendo la responsable del seguimiento de las víctimas de violencia de género.