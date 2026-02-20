El PSOE carga ante la falta de presupuesto en Castrillón: "La derecha y la ultraderecha van a lo suyo"

"La derecha y la ultraderecha en Castrillón van a lo suyo. Llevan meses negociando y Castrillón sigue sin presupuestos. Es una falta de respeto a los vecinos y un reflejo claro de que el PP es un gobierno incapaz, a la deriva y en manos de Vox". Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, se muestra muy crítico con el equipo de gobierno castrillonense tras la "perplejidad" por parte de Vox ante la posibilidad de acuerdos entre socialistas y populares. "Hay una absoluta falta de responsabilidad por parte de quien ocupa el gobierno municipal, más preocupado por generar conflicto con otras administraciones y en obedecer a Vox que en asumir su responsabilidad en la política local", critica López.

"Mientras el PP asume en silencio las órdenes de Vox, Coto Carcedo sigue sin bus, los niños de Campiello siguen pasando frío en clase, el saneamiento de San Adriano sigue pendiente y los parques infantiles, como el de la Libertad, presentan un estado de deterioro preocupante", carga el portavoz socialista, que asegura que su partido "practica política en positivo". "Nuestras propuestas nacen del trabajo y la escucha a la gente, de una forma de actuar en política que pone las necesidades de la gente por encima de las siglas. Presentamos soluciones viables y financiables", afirma López, que cree que "los que guardan silencio y se pliegan a las prohibiciones que le hace la ultraderecha son los que tienen que dar explicaciones a la ciudadanía".

"La parálisis de Castrillón es ya insoportable y la incapacidad del PP para gestionar el concejo cada vez más evidente. Castrillón sigue sin presupuesto, con un PP incapaz de sacarlo adelante y sometido a la decisión de Vox sobre con quién puede o no puede hablar”, sentencia.

Cabe recordar que, hace unas semanas, el PSOE anunció una serie de propuestas para el próximo presupuesto de Castrillón. En materia de infraestructuras viarias, el grupo socialista pone el acento en actuaciones de asfaltado muy demandadas, especialmente en Piedras Blancas, con intervenciones en calles como El Vallín y Nuberu, así como en accesos fundamentales al núcleo urbano. A ello se suman actuaciones en otros puntos del municipio, como la calle Juan de Austria, en Raíces. En el capítulo de movilidad, los socialistas proponen la creación de una nueva línea de transporte público que conecte Coto Carcedo con Piedras Blancas, "dando respuesta a una demanda histórica y mejorando la cohesión territorial del concejo".

En materia social, el PSOE plantea triplicar el número de viviendas del convenio con la Fundación San Martín "para hacer frente a la emergencia habitacional", así como reforzar de manera decidida las ayudas sociales municipales y las políticas de igualdad, dotando de personal la Casa de Encuentro. En el ámbito rural, proponen la licitación para la adquisición de 1.000 lámparas led destinadas a la mejora de la iluminación en los pueblos del concejo, "una actuación que permitirá reforzar la seguridad, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo más sostenible, atendiendo además a una demanda reiterada de los vecinos". También se contemplan actuaciones como la reparación integral de la cubierta del río Ferrota a su paso por El Pontón, la ejecución del saneamiento en San Adriano, la sustitución de ventanas en el Colegio José Luis García Rodríguez y la mejora de parques infantiles.