Saint-Gobain opta, de manera oficial, al PERTE de descarbonización que permitirá construir el nuevo horno float para Avilés

Saint-Gobain se ha presentado al PERTE de descarbonización para financiar la construcción de un horno "descarbonizado" que cumplas las condiciones de reducción de CO2 que exige dicha convocatoria. Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de enero la intención es sustituir el actual horno F400 de gas natural de su fábrica de La Maruca por un horno-float mixto alimentado principalmente por electricidad de origen renovable, con apoyo de gas natural. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias valoraba entonces que esta modificación no es sustancial desde el punto de vista ambiental, lo que permite a la empresa avanzar en el proyecto, aunque la decisión final sobre su ejecución aún no está tomada.

El proyecto que se plantea para Avilés aspira a llevar a escala industrial una tecnología híbrida que Saint-Gobain y su competidora AGC han desarrollado de forma experimental en Barevka, en la República Checa. La idea sería pasar de una producción experimental de unas cien toneladas diarias a una capacidad de entre 800 y 900 toneladas en La Maruca.

Características y producción

La iniciativa permitiría reducir el consumo energético global en un 20% y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 79.000 toneladas anuales.

Aunque el proyecto incrementa la capacidad productiva diaria de 700 a 750 toneladas y eleva el uso de calcín —vidrio reciclado— hasta el 50% de la mezcla, la Administración sostiene que estos cambios no superan los umbrales legales para ser considerados sustanciales. Tampoco se prevén aumentos relevantes de emisiones contaminantes, vertidos o residuos peligrosos.

Fin de la vida útil

El pasado 12 de febrero este diario informaba que Saint-Gobain tenía intención de buscar esa financiación europea para construir su nuevo horno en Avilés. Lo certificaba el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, el socialista Borja Sánchez, a preguntas de la diputada Covadonga Tomé en la comisión de Industria celebrada en la Junta General del Principado. Sánchez también confirmó que “el horno actual está próximo a llegar al final de su vida útil”, tal y como vienen advirtiendo los trabajadores a través de este periódico desde hace meses. Para salvar esta circunstancia, señaló también, la multinacional francesa ha diseñado un proyecto que va a presentar a la línea 1 del PERTE de descarbonización (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), “una convocatoria que está dotada con una cuantía total máxima de 330 millones y que, justamente, orienta a impulsar la transformación de los procesos productivos hacia estándares que sean más amables con el medio ambiente”.

Sánchez explicó que esta convocatoria encaja “con los intereses que tiene Saint-Gobain”, y explicó también los plazos para llevar a cabo la inversión: “Toda vez que esto se clarifique, se resuelva la convocatoria, los beneficiarios tienen sesenta meses para ejecutar las inversiones y los gastos lo cual da un marco temporal de sobra para que se acometa esta idea de invertir en un horno híbrido”.