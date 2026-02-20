Estos son los chigres y escaparates de Avilés con premio al mejor disfraz
Los premios se reparten por el centro de la ciudad y los barrios
En orden del primer premio en adelante: el Bombé del parque del Muelle, el Calle 52 de la calle del Sol, el Don Floro de Galiana, el Popul Art y Los Fogones de Dani del Carbayedo, el Moliendo Café de Sabugo, el bar Reconquista de Versalles, el Shasha de La Fruta y Onde Vane también de Versalles han resultado ganadores este año de la edición número 35 del Concurso de Chigres antroxaos.
Este se falló este jueves al igual que Ia edición de Escaparates de Antroxu que organiza UCAYC (Unión de Comerciantes). El jurado lo compusieron representantes de la oficina de turismo de Avilés, Consejo de Reyes del Goxu y la Faba 2026, medios de comunicación, empresa de gestión turística y comercial y el artista local “Favila”, y estuvo presidido por la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, sin voto al igual que la representante de UCAYC, Victoria Cuesta.
A su resultaron agraciados por la integración de la cerveza "18/70 La Rubia" en la decoración antroxera los siguientes bares: el Don Floro, en primer lugar; Bombé, en segundo y Los Fogones de Dani, en tercer puesto.
En relación a los escaparates que se decoraron por Antroxu, los premios son los siguientes: La Rapiega CBD de Fernández Balsera, un primer premio; Mano de Santo de Rui Gómez, segundo; Leymar Floristas de la calle Cuba, tercero; J. O. Textil de Alfonso VII, cuarto; y Bhenu detalles de boda de Jiménez Díaz, quinto.
El jurado manifestó su agradecimiento a los 20 establecimientos participantes entre chigres y comercios y reconoció públicamente su implicación, esfuerzo y contribución"a la promoción del Antroxu y sus singularidades, que lo hacen único".
