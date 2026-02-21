Arranca la carrera contra-reloj para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao: el Ayuntamiento licita las obras
Las obras cuentan con financiación europea, aunque deben estar listas en el mes de mayo
N. Menéndez
Arranca la carrera contra-reloj para poder realizar la ampliación del Museo de la Mina de Arnao. La intervención, que cuenta con una subvención europea, acaba de licitarse, por vía de urgencia, a la empresa Nortunel S. A. Los servicios municipales se reunieron este sábado de urgencia para celebrar la mesa de contratación.
El presupuesto base de licitación de la obra era de 509.736,06 euros más IVA y la empresa ganadora del concurso ha sido Nortunel S.A, que ha presentado una oferta económica por debajo del presupuesto, en concreto de 458.762,45 euros más el IVA.
Además, la empresa ofrece una mejora de la garantía y un mejor plazo de ejecución, consiguiendo bajarlo a los tres meses. Tras esta decisión se procederá a formalizar el contrato entre el Ayuntamiento de Castrillón y la empresa, que dispone de la clasificación necesaria para la ejecución de un proyecto tan singular. Desde el Consistorio castrillonense confían en que los trabajos puedan comenzar en un plazo breve de tiempo.
En paralelo, en las últimas semanas el Ayuntamiento de Castrillón ha tramitado también los contratos menores necesarios para poder conseguir la citada ampliación, tales como la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud, el proyecto arqueológico y la caracterización de materiales. Todas estas intervenciones han sido adjudicadas a los respectivos contratistas y ya están en marcha. El consistorio recibió, además, este viernes la resolución del Servicio de Minas del Principado de Asturias, con la autorización necesaria para la ejecución del proyecto según las condiciones indicadas.
El siguiente paso, previo a la obtención de la autorización definitiva de inicio de los trabajos, es la aprobación del proyecto y seguimiento arqueológico y que el servicio de Patrimonio debe autorizar con anterioridad al inicio de las obras.
