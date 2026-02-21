Asturias sin xarda: cuotas mínimas y una costera en la cuerda floja que la flota tilda de "cierre encubierto"

Gersom Costas, científico del Centro Oceanográfico de Vigo, ha revelado recientemente y gracias a su tesis doctoral que la caballa (xarda, pescado azul de alto interés comercial) ha desplazado sus zonas de desove hacia el norte, un cambio que podría estar relacionado con el aumento de la temperatura superficial del mar y con modificaciones en los procesos oceanográficos. Sea este u otro motivo, la xarda lleva años que brilla por su ausencia. Y este año no se espera mejor, de acuerdo a las sensaciones de los pescadores asturianos. A la escasez de pescado se suma, en caso de que hubiera cantidad, otro condicionante que lastra cualquier expectativa: el cupo suma un puñado de kilos, precisamente en un intento de equilibrio entre el asesoramiento científico y la protección de las poblaciones de peces vulnerables.

Horizonte incierto

Al horizonte miran entre tanto unos 700 marineros que cada año participan solo en Asturias en la campaña de la xarda -estacional- a bordo de 170 de los 254 barcos que forman el censo regional. Si bien este año ya podrían estar pescado -la pesquería se abrió em medianoche de este viernes- ningún asturiano ha ido en busca de caballa, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La previsión a corto plazo es que "pocos o ninguno" participen en una costera que ha pasado de los 1.269.000 kilos a algo menos de 500.000 para esta temporada.

"Con la cuota que hay no sale rentable preparar al barco para ir por el mundo a pescar nada. La cuota que hay se agotará con la que caiga en las redes de manera accidental", explicó el presidente de la Federación de cofradías de Asturias, Adolfo García, que en estas páginas habla de “cierre camufaldo” de la campaña de xarda. Apunta García también a los efectos colaterales de no participar en esta costera: “Mientras la flota se destinaba a esta pesquería, descansaban los caladeros de otras especies”.

Recorrido

La pesquería de caballa suele empezar a la altura de Irlanda, bajar hacia el Golfo de Vizcaya y, con los días, se adentra en el Cantábrico. Es junto a la del bocarte, merluza y bonito una de las costeras más importantes para la flota asturiana. Pero no termina de remontar. El año pasado, los asturianos, con muchos más kilos por pescar que este, no gastaron ni el cincuenta por ciento del cupo dada la escasez de capturas. Resumiendo: la costera de 2023 fue calificada por los pescadores asturianos como "la peor de la historia"; y la de 2024 fue aún peor, con poca mejoría en 2025. A modo de comparativa, en 2024 la flota asturiana descargó en las rulas del Principado de Asturias un total de 3.626.550 kilos; en 2016, por ejemplo, las descargas de xarda pasaron de los ocho millones. La costera de caballa está, pues, dando coletazos ante la falta de recurso.