Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

Avilés, capital de bandas de Semana Santa

Avilés, capital de bandas de Semana Santa | LNE

Avilés, capital de bandas de Semana Santa | LNE

Avilés acoge, un año más, el certamen cultural de bandas de Semana Santa, en esta ocasión a favor de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Será el 14 de marzo, en la Casa de Cultura. Antes habrá pasacalles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  4. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  5. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  6. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  7. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma
  8. Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)

Quicala da oxígeno al Avilés: meritorio empate ante un Madrid Castilla que acabó con diez

Quicala da oxígeno al Avilés: meritorio empate ante un Madrid Castilla que acabó con diez

Avilés, capital de bandas de Semana Santa

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Real Madrid Castilla de Primera Federación (1-1)

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Real Madrid Castilla de Primera Federación (1-1)

Pasión, fuerza, perseverancia y en los últimos tiempos un punto de amargura: así son las solitarias (y duras) noches en Asturias de los anguleros del Nalón

Pasión, fuerza, perseverancia y en los últimos tiempos un punto de amargura: así son las solitarias (y duras) noches en Asturias de los anguleros del Nalón

El Llar, una casería que se convirtió en teatro hace 25 años en Corvera

Una startup del polo avilesino de I+D, entre las cien más innovadoras del país

Una startup del polo avilesino de I+D, entre las cien más innovadoras del país

Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez

Duelo de espadas al estilo del siglo XVI: una representación de honor y destreza para celebrar a Pedro Menéndez de Avilés

Duelo de espadas al estilo del siglo XVI: una representación de honor y destreza para celebrar a Pedro Menéndez de Avilés
Tracking Pixel Contents