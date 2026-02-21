Avilés defiende la oficialidad del asturiano como derecho, cultura y dignidad: "La diversidá importa y nun vamos a dexar que nos borren"

"La oficialidá nun ruempe, nin divide, nin obliga, nin resta, sinón que repara, reconoz, protexe y da dignidá". Con esas palabras defendió la concejala de Normalización Lingüística en el Ayuntamiento de Avilés, Ana Solís, la oficialidad de la llingua asturiana en el día mundial de la Lengua Materna. Este sábado, varios avilesinos se acercaron a la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde hubo una serie de actos en defensa de todos los idiomas existentes, pues "güei, nel mundu, fálense 7.000 llingües y más del cuarenta per cientu tán en riesgu de desapaición", advierte.

Días como este son tan importantes para poner en valor que "la llingua materna, ye la primer casa que tenemos, llevámosla adientro y nun se pierde nin encurciando fronteres" y para recordar de que "les llingües muerren porque niéganse, porque faise creer a los sos falantes que, si son minoritaries, son menos valoratibles que otres". La concejala defendió que "la idea lliberal de que namás lo rentable tien derechu a sobrevivir desembolca n'una colonización culturarl que quier facer los consumidores uniformados pa beneficio de les grandes corporaciones".

Público en la plaza del Ayuntamiento durante la celebración del acto por el día de la Lengua Materna. / Mara Villamuza / LNE

En el acto, que se hizo sobre un pequeño escenario, se celebraron "toles llingües, les que nacieron nesta tierra, les que llegaron con quien busquen un futuru meyor, les qu'aguantes y les que renacen", apunta Solís, quien dio paso a la lectura de varios poemas en distintas lenguas del mundo recitados por aquellos que las tienen como lengua materna. Posteriormente, el actor y director de teatro Antón Caamaño, se encargó de leer en alto su traducción al asturiano, hecha por Montse Manchicado: "Asturies siempres foi tierra de migrantes, tanto d'acoyida como de partida. Y el nuesu conceyu ye un claru exemplu d'ello. Güei, a más de les puertes, abrimos los oyío para sentir otres fales", explica Solís.

"La llingüa nun ye solo resistencia nun ye solo resistencia, tamién ye unión. La llingüa xune xeneraciones y xune pueblos, porque ye un mapa emocional que nos recuerda al nome de lo más próximu y nos deprende a amar a la nuesa tierra", sentencia. En cuanto al asturiano, la concejala quiso reivindicar que "l'asturianu ye una llingua con sieglos d'hestoria, con lliteratura, con tradición oral y con sabiduría popular. Una llingua que sobrevivió a silenciamientos, a desprecios y a la idea falsa de que valía menos que qu'otros. Que sigue viva porque la xente la fala, la defiende y la quier".

Sin embargo, aprovechó su momento para reclamar lo que le falta al asturiano: "La oficialidá, que ye un derechu, garantizar que quien quiera falar asturianu pueda facelo ensin medrana y que los neños puedan deprendelu, que nun se pierda lo que somos", enfatizando que "la diversidá importa y nun vamos a dexar que nos borren".

La mañana comenzó con música tradicional asturiana de la mano de Ajo Band, Santiago Gutiérrez, quien interpretó varios temas de su trabajo "Puxa". Y de la misma manera terminó, con la actuación de Mestura, un dúo que interpretó dos temas, uno en asturiano y otro en gallego-asturiano.