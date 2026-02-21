La cara amarga del Antroxu en Avilés: robos en una nave de Festejos habilitada como "astillero"

Escaleras valoradas en unos cuatrocientos euros, alargadores, farolillos y, sobre todo, cajas de herramientas. Este es el material que echan en faltan algunas peñas que durante las últimas semanas han utilizado una de las dos naves habilitadas por Festejos a modo de "astillero" para elaborar los artilugios que participaron en el Descenso de Galiana y el desfile de martes de carnaval. Los supuestos robos se han producido, en concreto, en la nave de Marqués de Teverga.

En imágenes: Así fue el espectacular Descenso de Galiana de 2026 / Miki López

Los peñistas conocieron de la posible sustracción este jueves, cuando acudieron a la nave para iniciar el desmontaje de los artilugios. "El martes, cuando acabó el desfile, guardamos los artilugios en la nave para desarmar y aprovechar varias cosas para el año que viene. Cuando volvimos para hacer estos trabajos nos encontramos con que faltaban varias cosas. En la zona no hay cámaras, ni tampoco en las naves de alrededor donde ya hemos ido a preguntar", señalan los peñistas, que descartan, por el momento, presentar denuncia. "Nos gustaría que el Ayuntamiento, que sabe lo que nos ha pasado por un grupo de WhatsApp, se pusiera en contacto con nosotros", manifestaron de un peña afectada.

En imágenes: El desfile de Antroxu de Avilés /

Las peñas que han utilizado las dos naves de Festejos y donde se realizaron 31 de los 35 artilugios que el pasado sábado descendieron la calle Galiana accedieron a estos recintos a mediados de enero y trabajaron sin descanso durante días. Ahora tienen de plazo hasta el 28 de este mes para desmontar las carrozas que no se han beneficiado del indulto antroxero (las tres primeras participarán en el desfile de Pascua). "No sabemos lo que ha pasado, tal vez la puerta quedó abierta. Pero en la nave pequeña faltan varias cosas", reiteraron con disgusto.