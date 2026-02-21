Castrillón pone fecha para su nuevo presupuesto: "Seguiremos trabajando con aquellas fuerzas que quieran colaborar"

"El próximo mes presentaremos nuestro tercer presupuesto, aunque seguro que no será con el apoyo del PSOE. Se ha visto que su oferta era hipocresía política". Nuria González-Nuevo, portavoz del PP en Castrillón, no se ha mordido la lengua a la hora de responder al PSOE local, que este viernes afirmó que "la derecha y la ultraderecha en Castrillón van a lo suyo, llevan meses negociando y siguen sin presupuestos." "Sigan con la política del 'cuanto peor, mejor', que nosotros seguiremos trabajando por y para los castrillonenses con aquellas fuerzas políticas que quieran de verdad colaborar", señaló la popular, que afirmó que Vox es "con las lógicas diferencias entre dos fuerzas políticas distintas pero no subordinadas, nuestro socio de referencia y prioritario".

"Estamos trabajando intensamente por mejorar la vida de todos los castrillonenses con múltiples actuaciones en todo el concejo y en todas las áreas municipales. Entre ellas destacamos la mejora del mantenimiento general o la clara mejora de servicios básicos, como la limpieza o la recogida de basura, algo que hemos conseguido con una rebaja en la presión fiscal", explicó González-Nuevo, que volvió a sacar a la palestra que tanto el PSOE como Izquierda Unida "permitieron y alentaron que su gobierno regional nos haya castigado siendo el concejo peor tratado de Asturias". "Además, lo remataron votando en contra de las enmiendas del PP para corregir esa injusticia flagrante", arremete.

González-Nuevo apunta que "al PSOE se le pone la piel de cordero ofreciendo, de forma hipócrita, como se ha visto con la respuesta pública descalificando al gobierno municipal y al PP, un posible acuerdo presupuestario municipal". La concejala popular asegura "ya llevamos trabajando desde hace tiempo" varias de las propuestas presentadas por el PSOE, tales como el transporte en bus desde Coto Carcedo a Piedras Blancas o las obras de mejora del colegio del Campiello. "El PSOE podría aprovechar para exigir a la consejera de Educación las obras mayores del Campiello, como asume en otros concejos y colegios gobernados por la izquierda", indica la teniente de alcalde.