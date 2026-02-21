El ciclo ‘Café y Cine’ regresa a Avilés con cinco películas para los usuarios de centros de mayores y residencias
La primera sesión será este martes con "El vieja de Harold" y se espera la participación de un centenar de personas mayores
El ciclo "Café y Cine" vuelve a Avilés con mañanas de cine para los y las usuarias de los centros de personas mayores de la ciudad, de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Se han programado en total cinco películas que se proyectarán en el auditorio de la Casa de Cultura. La primera sesión tendrá lugar el próximo martes 24 con "El viaje de Harold". El transporte también corre a cargo del Ayuntamiento que, en esta primera cita, recogerá a cerca de un centenar de personas usuarios y usuarias de los centros de El Nodo, Santa Teresa de Jornet, Los Canapés y Luz.
La proyección comenzará a las 11.00 horas y el café será antes de la película. Estará disponible en la Casa de Cultura desde las 10.15 para lo que se contará con la colaboración de voluntarios de la asociación de mayores Amiganza. "Habrá un espacio dispuesto con jarras y termos donde se servirán café, leche, agua caliente para infusiones y zumos", según explicaron desde el Ayuntamiento.
Las citas con "Café y Cine" programadas serán el último martes de cada mes: 24 de febrero, 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio. La iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Avilés de lucha contra la soledad no deseada que padecen muchas personas mayores.
Las películas programas son: "El viaje de Harold", "El club de los milagros", "Las cosas sencillas", "Rumba Terapia" y "El mayordomo inglés".
